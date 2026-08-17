La 'operación salida' de Deco coge vuelo: el Barça se acerca a los 100 millones en ventas

La planificación del FC Barcelona no pasa únicamente por incorporar talento. Mientras Deco trabaja para terminar de dar forma a la plantilla de Hansi Flick, la dirección deportiva también mantiene abierta una segunda operación igual de importante: dar salida a los jugadores que no entran en los planes y maximizar los recursos que generan sus traspasos.

El objetivo es doble. Por un lado, ingresar dinero mediante ventas. Por otro, reducir masa salarial y liberar espacio en la plantilla. Y en las últimas semanas, el Barça ha conseguido acelerar varios movimientos que permiten mirar con más optimismo al tramo final del mercado.

Ferran lidera los ingresos

La salida de Ferran Torres se ha convertido en la gran operación económica del verano. El delantero ha puesto rumbo al Paris Saint-Germain por una cantidad cercana a los 50 millones de euros, en una de las ventas más importantes del Barça en los últimos años.

Ferran ya es del PSG / PSG

A esta operación se suma la de Ansu Fati, que abandonó definitivamente el club para fichar por el Mónaco. El conjunto monegasco ejecutó una opción de compra cercana a los 11 millones de euros, mientras que el Barça se reservó un porcentaje de una futura venta.

Uno de los movimientos más recientes es el de Jofre Torrents. Lo que inicialmente estaba planteado como una cesión ha terminado convirtiéndose en un traspaso definitivo al Ajax por una cantidad cercana a los seis millones de euros, variables incluidas. El Barça, consciente del potencial del lateral, se ha guardado el 50% de una futura venta.

También dejó el club Iñaki Peña, traspasado al Panathinaikos por unos 3 millones de euros. Por su parte, Dani Rodríguez se marchó al Dinamo de Zagreb por 1,5 millones, con el Barça reservándose un porcentaje de una futura venta y una opción de recompra.

Jan Virgili también suma

Una de las operaciones más rentables para las arcas blaugranas ha llegado, además, desde fuera de la plantilla. Jan Virgili fue traspasado por el Mallorca al Brujas después de que el club belga abonara los 12 millones de euros de su cláusula de rescisión.

El Barça conservaba el 40% de sus derechos económicos desde su salida de La Masia, por lo que percibe alrededor de 4,8 millones de euros por la operación.

Virgili posa con la camiseta del Brujas. / Club Brujas

Es un buen ejemplo de la importancia que tienen para el Barcelona los porcentajes que conserva sobre jugadores formados en su cantera. Aunque el futbolista ya no pertenezca a la entidad, una futura venta puede seguir generando ingresos para las arcas del club.

Deco acelera y suma nuevas ventas

La operación salida, sin embargo, está lejos de haber terminado. Deco todavía tiene varias carpetas abiertas y algunas ya han entrado en su fase definitiva.

Está muy avanzado el adiós de Tommy Marqués. El centrocampista de 19 años ha alcanzado un acuerdo para dejar el Barça y fichar por el SC Braga en una operación que puede alcanzar los 12 millones de euros: 10 millones fijos más dos en variables. El conjunto blaugrana, además, ha conseguido mantener un mecanismo de protección sobre el jugador.

Con todas estas operaciones, el Barça se acerca ya a los 100 millones de euros generados por su operación salida, sumando los traspasos propios y los ingresos derivados de porcentajes que el club conservaba sobre antiguos canteranos. Una cifra que todavía puede crecer en las próximas semanas si se concretan nuevas salidas.

Jofre Torrents, Tommy Marqués, Marc Casadó, Héctor Fort, Toni y Guille Fernández se ejercitaron al margen del grupo este martes / FC Barcelona

Todavía quedan otros nombres por resolver. Guille Fernández, Toni Fernández, Héctor Fort y Marc Casadó siguen apareciendo en la operación salida. La prioridad del club es encontrar para cada uno la fórmula más beneficiosa: una venta que permita ingresar una cantidad importante o una cesión que garantice minutos y preserve su valor de mercado.

A estos ingresos hay que añadir el alivio en masa salarial provocado por algunas salidas y cesiones, especialmente aquellas en las que el nuevo club asume una parte importante o la totalidad de la ficha del futbolista.

La 'operación salida' de Deco, por tanto, no es un capítulo secundario del mercado. Es una pieza fundamental de la planificación del Barça y una de las claves para generar recursos, liberar espacio y afrontar con mayor margen económico la recta final del verano.