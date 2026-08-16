El Barça cierra el traspaso de Tommy Marqués al Braga por 10 millones más variables

La dirección deportiva del FC Barcelona sigue cerrando carpetas. En un domingo muy prolífico en los fichajes de Joao Cancelo y Rodri, Deco también ha avanzado en la operación salida y ha alcanzado un principio de acuerdo con el SC Braga por Tommy Marqués. El club blaugrana ingresará 10 millones de euros fijos más dos en variables, tal como ha avanzado 'The Athletic'.

Aunque aún falta que el conjunto portugués y el joven centrocampista pulan todas las condiciones y particularidades de su futuro contrato, los clubes han alcanzado un acuerdo por el traspaso y la operación está pendiente de los famosos flecos. Veremos si el Barça incluye una opción de recompra en la línea de la nueva política de Deco con los canteranos, basada en obtener un rédito económico de los jóvenes sin espacio en la plantilla blaugrana sin perder el control sobre su futuro.

Tommy Marqués formaba parte del grupo de jugadores del Barça que se estaban ejercitando al margen del grupo. Tras la lesión de Roony Bardghji, otro futbolista que estaba en la rampa de salida y no podrá cambiar de aires por el importante contratiempo en la rodilla, el club y Flick decidieron que los jugadores que no entran en los planes dejaran de entrenarse con el equipo.

Marc Casadó, Héctor Fort, Guille y Toni Fernández, Jofre Torrents y Áron Yaakobishvili son los otros futbolistas de la Masia que deben resolver su futuro antes de que finalice el mercado de fichajes. Los dos últimos están ultimando una salida a Ajax y Almería, respectivamente, mientras que el resto sigue barajando opciones para tomar la mejor decisión posible.