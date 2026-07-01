Laporta anuncia ventas y confirma la 'operación salida' del Barça

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, fue el gran protagonista de la jornada. El máximo mandatario azulgrana tomó posesión oficial de su cargo durante la tarde del miércoles 1 de julio, en un acto celebrado en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou. La ceremonia reunió a un centenar de invitados, entre ellos el entrenador Hansi Flick, el director deportivo Deco y el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Tras el acto institucional, Laporta compareció ante los medios de comunicación en una rueda de prensa que dejó varios titulares de peso. El presidente repasó algunos de los asuntos más relevantes de la actualidad azulgrana, como el interés del club en Julián Álvarez, el estado de las obras del Espai Barça y, sobre todo, la planificación deportiva de cara al mercado de fichajes.

Laporta pone fecha límite al Atlético por Julián Álvarez: "La oferta no es ilimitada" / Valentí Enrich / SPORT

Laporta confirma ventas

Uno de los temas que centró la comparecencia fue la situación económica de la entidad y la posibilidad de operar bajo la regla 1:1 del fair play financiero durante este verano. Laporta se mostró optimista y aseguró que el club se encuentra "mucho mejor que antes", además de explicar que el Barcelona está muy cerca de cumplir con los límites marcados.

Sin embargo, el mensaje más contundente llegó al hablar del mercado de fichajes: "Tenemos previsto hacer ventas que nos permitirán comprar". El presidente dejó claro que la planificación pasa necesariamente por equilibrar la plantilla y recordó que "la regla 1:1 no consiste simplemente en fichar por fichar; tienen que salir unos para que entren otros".

La operación salida, en marcha

Sus palabras encuentran reflejo en los movimientos del club. La primera salida ya es una realidad con el traspaso de Ansu Fati al AS Mónaco. El delantero español ha firmado con el conjunto del Principado hasta 2030 en una operación que dejará alrededor de 11 millones de euros en las arcas azulgranas, además de reservarse un porcentaje de una futura venta.

No será la única operación de salida. La dirección deportiva liderada por Deco trabaja en varios frentes con el objetivo de reducir la masa salarial y generar margen para incorporar nuevos futbolistas. Uno de los nombres propios es el de Marc Casadó. El mediocentro despierta el interés de varios clubes europeos y el Barça espera obtener entre 20 y 30 millones de euros por su traspaso. Equipos como el AC Milan y el AS Mónaco ya han mostrado interés en hacerse con sus servicios, mientras el futbolista permanece de vacaciones a la espera de que se resuelva su futuro.

Casadó y Roony Bardghji se abrazan tras un gol / Archivo

Otro de los casos abiertos es el de Roony Bardghji. La fuerte competencia en las posiciones ofensivas hace que tanto el club como el jugador consideren que una cesión es la mejor solución para la próxima temporada. El objetivo de Deco es encontrar un destino donde el joven extremo sueco pueda disfrutar de continuidad y seguir con su progresión.

La situación más delicada, sin embargo, es la de Marc-André ter Stegen. Después de una temporada marcada por las lesiones de rodilla y con Joan Garcia como el portero titular del nuevo proyecto de Hansi Flick, el guardameta alemán ha quedado en una posición complicada. En estos momentos, la opción que gana fuerza es una cesión al Ajax.

La prioridad pasa por dar salida a varios jugadores antes de acometer nuevas incorporaciones, un escenario que confirma el mensaje lanzado por Joan Laporta y que marcará el ritmo de las próximas semanas en las oficinas del Spotify Camp Nou.