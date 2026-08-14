El Barça acelera las salidas y quiere sobrepasar la cifra de 100 millones

El FC Barcelona ha metido una marcha más en los despachos. Llegados a mediados del mes de agosto y con todavía dos semanas de mercado de fichajes por delante, la dirección deportiva azulgrana ha demostrado una efectividad notable en el apartado de salidas.

En un verano clave para equilibrar las cuentas y ganar músculo financiero, el club ha logrado dar salida a futbolistas maximizando el rendimiento económico de cada operación sin perder de vista la planificación deportiva a largo plazo.

El balance

El balance hasta la fecha no deja lugar a dudas sobre la efectividad de la estrategia trazada. A través de ventas directas de primer nivel y de una gestión quirúrgica de los activos de la plantilla, el Barça ha generado ya casi 70 millones de euros de beneficio directo en lo que va de verano. Una cifra que permite afrontar con mayor solvencia y margen de maniobra las grandes prioridades de entrada que exige el equipo en este tramo final de mercado.

La cantera, pilar clave en la generación de ingresos

Dentro de este ritmo de ventas, el talento formado en La Masía ha vuelto a jugar un papel protagonista. Ante la exigencia máxima del primer equipo, donde no todos los jóvenes pueden encontrar un hueco inmediato, la política del club se ha consolidado en torno a un modelo claro: efectuar traspasos o cesiones reservándose siempre un porcentaje de futuras ventas y, en varios casos, opciones de recompra.

Virgilia en el momento de la firma / Brujas

Esta fórmula permite ingresar dinero al instante, participar de hipotéticos traspasos millonarios en el futuro y mantener abierta la puerta para recuperar a los futbolistas si explotan fuera. Una política cuyo éxito ya se demostró en el pasado con casos como los de Jean-Clair Todibo o Nico González (que dejó un importante pellizco tras su paso al Manchester City via Oporto), y que este verano se consolida como un eje rentable.

El detalle de las operaciones cerradas

La suma de los casi 70 millones de euros responde a un trabajo meticuloso caso por caso:

Ferran Torres: Constituye el movimiento más relevante del verano en términos económicos. Su traspaso, cerrado por casi 50 millones de euros, deja un beneficio neto de unos 40 millones una vez deducida la amortización pendiente.

Ansu Fati: Salida traspasada al Mónaco tras hacer efectiva su opción de compra por 11 millones de euros .

. Jofre Torrents: Su salida hacia el Ajax reportará 5,5 millones de euros por el 50% de sus derechos en caso de cumplir los objetivos marcados.

Jan Virgil: Un ingreso indirecto limpio de 4,8 millones de euros, correspondientes al 40% de la cláusula de 12 millones que el Brujas abonó al Mallorca.

Iñaki Peña: Venta cerrada a cambio de 3 millones de euros.

Yako: Salida enfilada hacia el Almería que dejará entre 2 y 3 millones de euros, guardándose la entidad un porcentaje de una futura venta.

Dani Rodríguez: Un traspaso de 1,5 millones de euros en el que el Barça también se reserva un porcentaje futuro y opción de recompra.

El mercado continúa: más movimientos en el horizonte

La cifra total de ingresos no se detendrá aquí. Con medio mes de mercado todavía por delante, la entidad trabaja en dar salida a otros nombres de la cantera como Héctor Fort, Marc Casadó, Tommy Marqués, Guille Fernández y Toni Fernández. En todos estos casos, la hoja de ruta será la misma: ingresar asegurando porcentajes de futuros traspasos.

Juntando lo que pueden reportar traspasos por estos jugadores, tranquilamente se debería sobrepasar la cifra de 100 millones. Por Casadó se espera sacar un mínimo de 30 y por el resto, en general, se quiere asegurar guardar un porcentaje de futura venta alto para tenerlos controlados.

Héctor Fort, en el triangular de Udine / Dani Barbeito

Este sólido volumen de ingresos resulta fundamental para acometer las grandes operaciones marcadas en rojo por la dirección deportiva para la recta final de la ventana de traspasos: la llegada de un '9' de primer nivel, la incorporación estratégica de Rodri para la medular y el refuerzo del centro de la zaga. El Barça vende bien, ingresa y encara el tramo decisivo del mercado con los deberes encauzados