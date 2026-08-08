Oficial: Jan Virgili deja un pellizco millonario al Barça

Nuevo ingreso para las arcas del FC Barcelona. El RCD Mallorca ha hecho oficial la salida de Jan Virgili, que pone fin a su etapa en el conjunto balear después de que el Club Brujas KV haya ejecutado la cláusula de rescisión del futbolista. El club mallorquín ha agradecido al jugador "su desempeño en la entidad" y le ha deseado "suerte en el futuro".

Virgili aterrizó en el Mallorca el pasado verano procedente del Barça en una operación cercana a los cuatro millones de euros. Sin embargo, la entidad azulgrana se guardó entonces un porcentaje sobre una futura venta del futbolista, una decisión que ahora le reportará un nuevo beneficio económico.

Y es que el Brujas ha depositado los 12 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión de Virgili y, de esa cantidad, el Barça percibirá el 40% de la operación, lo que supone una cifra cercana a los cinco millones de euros para las arcas azulgranas.

Una operación que pudo haber sido diferente. Tal y como ya explicó nuestro compañero Sergi Capdevila en SPORT, Deco y la secretaría técnica del Barça valoraron la posibilidad de abonar al Mallorca el 60% restante de los derechos del futbolista, alrededor de siete millones de euros, pero finalmente el club azulgrana descartó realizar ese desembolso y mantuvo el porcentaje pactado en la operación de salida.

Ahora, la marcha de Virgili al Club Brujas activa esa cláusula y permite al Barça ingresar cerca de cinco millones de euros sin necesidad de realizar ninguna inversión adicional.

De Mallorca a la Champions

Lo cierto es que Jan Virgili ha completado una más que notable primera temporada en Primera División. El extremo catalán disputó 31 partidos con el Mallorca, 19 de ellos como titular, y fue capaz de marcar dos goles. Más allá de las cifras, Virgili dejó muestras de su potencial gracias a su capacidad para el desborde, el regate y el desequilibrio en el último tercio.

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No obstante, su buen rendimiento no pudo evitar el descenso del conjunto balear a Segunda División. Ahora, el futbolista afronta un nuevo reto en el Club Brujas, donde su incorporación a los entrenamientos se producirá de forma inmediata. En este sentido, el contexto parece ideal para continuar con su progresión. El Club Brujas disputará esta temporada la Champions League, competición en la que Virgili se estrenará, y es un club que históricamente ha apostado por los jóvenes y les ha brindado oportunidades para crecer en el primer equipo.