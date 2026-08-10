Bardghji y Casadó: al entrenamiento del Barça con caras largas

El FC Barcelona ha intensificado la operación salida en estos últimos días. La marcha de Ronald Araujo al Liverpool abrió la veda, a la que se han sumado Roony Bardghji y Marc Casadó. Los dos jóvenes futbolistas no cuentan para Hansi Flick y saldrán de la disciplina azulgrana este verano. Pese a que varios clubes han mostrado interés, todavía no hay nada cerrado. Por ello, ambos jugadores han acudido este lunes a la Ciutat Esportiva Joan Gamper con el rostro serio para ejercitarse a las órdenes de Hansi Flick.

Bardghji y Casadó ni siquiera viajaron a Udine para disputar el triangular contra el Nottingham Forest y el Udinese en una decisión tomada exclusivamente por el entrenador alemán, que charló con ellos hace unas semanas para comunicarles que no cuenta con ninguno de los dos para la presente temporada. Aunque querían intentar luchar para ganarse un hueco en la plantilla, ambos asumieron la resolución del míster.

Los agentes de Bardghji se reunieron con Deco el pasado viernes para dilucidar el futuro del extremo sueco. Las dos partes decidieron que lo mejor era un traspaso y el FC Barcelona, que lo adquirió por 2,5 millones de euros, se reservaría un porcentaje de una futura venta. Pese a que el jugador de 20 años no ha desentonado en el conjunto catalán, la alta competencia en las bandas, con la presencia de Lamine Yamal, Raphinha, Gordon y Adeyemi, le cierra las puertas.

Por su parte, Marc Casadó cuenta con dos ofertas de Arabia Saudí, de Al-Hilal y Al-Ahli. El centrocampista de Sant Pere de Vilamajor, sin embargo, quiere esperar para tomar una decisión, pues le gustaría seguir en Europa. El FC Barcelona reclama 40 millones de euros por el jugador de 22 años, que ha quedado relegado a un tercer plano con la irrupción de Marc Bernal y la inminente llegada de Rodri.

Mientras el futuro de ambos futbolistas se decide, Bardghji y Casadó no alteran su rutina y siguen bajo las órdenes de Hansi Flick. Los dos han acudido este lunes a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para preparar el amistoso del próximo domingo 16 de agosto en Suiza contra el Basilea, en caso de que el alemán opte por convocarlos.