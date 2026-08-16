La millonada que genera Ferran Torres de fair-play para el Barça

El Barça vive un verano atípico en el mercado de fichajes. Después de muchos años, el conjunto azulgrana está pudiendo operar con normalidad y se encuentra, desde el primer minuto, dentro de la norma 1:1. A pesar de ello, el club sigue teniendo que hacer números para poder inscribir a sus nuevos fichajes, aunque ahora lo hace con muchas más facilidades que en temporadas anteriores.

La salida de Ferran Torres es la gran venta azulgrana de este mercado. El valenciano se marchó al PSG por cerca de 50 millones de euros, una operación que supone un importante espaldarazo para las arcas del club. Pero, más allá del ingreso económico, la venta del delantero genera 50 millones de euros de fair play para el Barça.

En redes sociales ha habido mucho debate sobre la cantidad exacta de fair play que libera la salida de Ferran. Sin embargo, la cifra total es de 50 millones, tal y como ha explicado 'aPartidoÚnico'. Existen tres vías principales para generar fair play: los ingresos, las ventas de futbolistas y el ahorro salarial. En el caso de Ferran, hay que fijarse en las dos últimas.

Oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG / PSG

El Barça fichó a Ferran Torres en enero de 2022 por 55 millones de euros y el futbolista firmó un contrato de cinco años y medio, hasta junio de 2027. Al dividir el coste del traspaso entre los años de contrato, la amortización anual quedó fijada en 10 millones de euros. Al venderlo un año antes de que finalizara su vinculación, al club todavía le quedaban 10 millones por amortizar.

Por tanto, de los cerca de 50 millones de euros de la venta, el Barça obtiene un beneficio neto de 40 millones tras descontar la amortización pendiente. A esta cantidad hay que añadir el ahorro salarial. Ferran percibía alrededor de 10 millones de euros brutos por temporada y, al no cumplir el último año de contrato, el Barça se ahorra también esa cantidad.

La suma es clara: 40 millones de beneficio por el traspaso más 10 millones de ahorro salarial. En total, 50 millones de euros de fair play que genera la salida de Ferran Torres.

¿Para qué pueden servir esos millones?

Si seguimos haciendo números, esos 50 millones pueden ser muy importantes para las inscripciones de los nuevos fichajes. El Barça ya contaba con un buen colchón antes del inicio del mercado gracias a los ingresos, las ventas y los ahorros salariales, como el provocado por la salida de Lewandowski. En el caso del polaco, su marcha no genera fair play por traspaso al finalizar contrato, pero sí reduce de forma considerable la masa salarial del equipo.

Por tanto, el Barça tiene margen para inscribir a varios futbolistas, aunque sigue esperando para hacerlo. Los 50 millones generados por la salida de Ferran podrían servir para cubrir prácticamente por completo las inscripciones de Adeyemi y Rodri Hernández.

Karim Adeyemi, nuevo fichaje del FC Barcelona / Gorka / SPORT

En el caso del centrocampista español, si el fichaje se cerrase en unos 70 millones de euros fijos y firmara un contrato de cuatro años con un salario de 20 millones brutos por temporada, el Barça necesitaría generar aproximadamente 37,5 millones de fair play para poder inscribirlo. Con Adeyemi, la cifra sería considerablemente inferior: alrededor de 16,4 millones.

Es decir, los 50 millones de fair play generados por la salida de Ferran Torres permitirían al Barça asumir prácticamente por completo el impacto de las inscripciones de Rodri y Adeyemi, que ascendería a unos 53,9 millones de euros bajo estos supuestos.

El Barça no tendrá, ni de lejos, los problemas de inscripción de años anteriores. El club está operando dentro de la norma 1:1 y cuenta con mucho más margen, pero sigue haciendo números y esperando a cerrar definitivamente el mercado para poder empezar a inscribir a sus nuevos futbolistas.