Lewandowski, seis meses para convencer al Barça

Robert Lewandowski afronta un inicio del 2006 clave en su carrera profesional. A sus 37 años, el polaco cumple su cuarta temporada en el FC Barcelona con un reto mayúsculo como es el de intentar convencer a la dirección deportiva para prorrogar su contrato.

Lewandowski queda libre a partir del 30 de junio, por lo que a partir de 1 de enero ya puede negociar libremente por cualquier otro club. Sin embargo, su deseo es el de continuar en el Barça y volver a tener el protagonismo que ha perdido este ejercicio con la irrupción de Ferran Torres como delantero centro.

El ex del Bayern de Múnich lleva 8 goles en la Liga, si bien hace un mes que no marca. Los problemas físicos son más habituales en un futbolista al que Hansi Flick trata de cuidar consciente de que en cualquier momento puede volver a inspirarse de cara a gol.

Lewandowski tiene un mes de enero por delante de gran importancia, como el resto del equipo. En la Liga, el inicio es fuerte ante el creciente Espanyol de Manolo González, mientras hay la Supercopa de España en juego y el intento de clasificación para el Top8 de la UEFA Champions League con los compromisos en Praga ante el Slavia y en Montjuïc contra el Copenhague.

Flick espera que Robert Lewandowski aparezca en estos compromisos para marcar las diferencias. De lo contrario, su incidencia en el equipo sería cada vez menor y su salida del club sea un planteamiento mucho más firme.

Ofertas

Al futbolista no le faltan ofertas, sobre todo, desde Ligas de menor calado deportivo, pero con un componente económico muy relevante. Por ejemplo, en las últimas horas se ha vuelto a hablar del interés de Arabia Saudí para hacerse con su fichaje para alguno de sus equipos, así como de la Major League Soccer (MLS) norteamericana para contratarlo, con el Chicago Fire interesado.

El futuro de Lewandowski condiciona mucho la política deportiva del club. De no renovar y salir, el FC Barcelona debería buscar otro delantero centro ya que con Ferran Torres no sería suficiente para afrontar una nueva exigente temporada.

En el Barça B tampoco existen alternativas en una posición en la que resulta tremendamente complicado fichar a jugadores que marquen las diferencias.

El Barça vive muy al día, como se ven el caso de Lewandowski o el de Marcus Rashford, que está cedido por una sola temporada por parte del Manchester United. La situación económica ha llevado a impedir hacer planes a corto o largo plazo, con la excepción de los canteranos o jóvenes con contratos de extensa duración como Lamine Yamal, Pedri, Fermín, Gavi o Cubarsí.

Lewandowski deberá tomar la decisión, llegado el caso, de si aceptar una renovación a la baja por un corto espacio de tiempo o asegurarse la tranquilidad en Estados Unidos o Arabia Saudí. De momento, su reto es demostrar que tendría aún cabida en el conjunto de Hansi Flick.