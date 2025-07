Lewandowski no se 'desvía' de su futuro en el Barça

A sus 36 años, Robert Lewandowski sigue siendo una pieza clave en la parcela ofensiva del Barça. No solo por sus cifras, que son excelentes, también por su mentalidad competitiva y su manera de liderar dentro y fuera del campo. En un vestuario tan joven marcado por la presencia de jovenes como Lamine Yamal, el delantero polaco está viviendo una segunda juventud y sus números en el terreno de juego dan fe de ello. La bestial ambición que lo caracteriza está, hoy por hoy, firmemente ligada al Barça.

Hace pocas semanas se hicieron virales en las redes sociales unas imágenes del polaco entrenando en Santa Ponça (Mallorca) que reflejan sus ganas de empezar a rodar. Alejado de distracciones, el jugador se ‘machacaba’ en el gimnasio para regresar a la pretemporada al más alto nivel y demostrar a Hansi Flick que está listo para afrontar una campaña más como referencia ofensiva. Robert está más motivado que nunca pues sabe que el Barça hizo un gran esfuerzo en su día y ahora quiere seguir devolviendo al club la confianza depositada en él.

LEWY, FIRME Y CONVENCIDO

Pese a discretos acercamientos, Lewandowski decidió hace meses seguir en el club. Se siente fuerte, motivado y con una misión aún por cumplir. Después de una temporada en la que volvió a demostrar su nivel —anotó 27 goles en 34 partidos ayudando al equipo en los momentos clave de la temporada—, el delantero mantiene intacto su compromiso con el equipo. Quiere más, especialmente después de la derrota dolorosa en las semifinales de Champions ante el Inter. Lejos de dejar tocado y hundido al equipo, esa trágica noche motivó al equipo para volver más fuerte la próxima temporada. Y Lewandowski quiere volver a ser partícipe de ella, esta vez logrando el pase a la final.

Consciente de que todavía tiene mucho que aportar, el jugador se encuentra en una etapa de su carrera en la que el vínculo emocional y la gran conexión con el vestuario y la afición pesan mucho más que un ofertón económico de una liga de menor nivel, por muy tentador que sea.

Szczesny y Lewandowski entran al campo de entrenamiento en la Ciutat Esportiva / FC BARCELONA

Viendo sus actuaciones, es normal que su nombre siga despertando interés en otras partes del mundo. Son muchos los equipos que, mediante su representante Pini Zahavi, han preguntado tímidamente por la situación del jugador, pero lo cierto es que a día de hoy no existe ninguna propuesta formal sobre la mesa con unas cifras concretas. Y, lo más importante, en la cabeza de Lewandowski tampoco hay lugar para dudas. Precisamente no ha habido un acercamiento formal porque el jugador siempre ha cerrado la puerta a varios equipos del Oriente Medio pese a saber que podría obtener un contrato estratosférico. El jugador, por ahora, prioriza el cariño que se le ha dado desde el primer día en Barcelona y más aún desde la llegada de Hansi Flick, quien ha sido una garantía para el polaco.

UNA POSIBILIDAD QUE ESTÁ AHÍ

Ni siquiera las dudas y la necesidad que tiene el Barça para reducir masa salarial podrían provocar una salida dado que el jugador no está por la labor de hacerlo pues tiene contrato en vigor. Tanto el jugador como su entorno no contemplan ningún escenario distinto al de seguir en el Barça esta temporada. Lo otro, por más sugerente que pueda parecer desde fuera, no ha pasado de ser una posibilidad hipotética, alejada de la realidad actual.

VALENTÍ ENRICH

La planificación de Lewandowski pasa por seguir compitiendo al más alto nivel y por pelear por todos los títulos con el Barça. Ya habrá tiempo, quizá el próximo verano, para pensar con calma en qué viene después. Pero ahora, todo está enfocado en el presente.

Y ese presente es blaugrana.