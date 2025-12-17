Chicago Fire quiere que Robert Lewandowski sea su Leo Messi

Las informaciones en torno al futuro de Robert Lewandowski no cesan. El delantero polaco finaliza su contrato con el FC Barcelona el próximo verano y mientras no se despeja totalmente la duda de si finalmente renovará y seguirá en el Spotify Camp Nou, los nombres de otros destinos no cesan.

Los cantos de sirena de los equipos de Arabia Saudí ya son conocidos, y en los últimos tiempos se ha mencionado al Inter Miami de Leo Messi. Ahora es la BBC británica la que añade un nuevo candidato para hacerse con los servicios de Lewy y también es otro club de la MLS, el Chicago Fire.

¿Final de etapa?

Según el medio británico, el conjunto estadounidense ha mantenido conversaciones positivas con el entorno de Robert para que se plantee su aventura en la Major League Soccer. A sus 37 años, 'Lewy' puede cerrar su brillante etapa en el fútbol europeo en el presente curso y prolongar un tiempo más su carrera en un fútbol menos exigente, como es el norteamericano.

Además, tiene otro aliciente a medio camino y es el play off con Polonia para intentar hacerse con una de las plazas de la repesca del próximo Mundial. Si se impone a Albania, Polonia disputará uno de esos billetes para Norteamérica frente al vencedor del Ucrania-Suecia.

La idea de Lewandowski es cerrar con el Barça la mejor temporada posible, y de ahí que Hansi Flick lo esté dosificando al máximo, y a continuación sentarse con el club para decidir definitivamente si prorroga su contrato o atiende las ofertas que le están llegando.

Apuesta estratégica

El deseo del ariete es continuar y así lo ha comunicado su agente, Pini Zahavi; en el Barça, el director deportivo Deco, le comunicó que están evaluando partido a partido si activan la opción de prorrogar un año más el contrato.

Aquí es donde entra en juego Chicago Fire que ya ha dejado claro al polaco que desea que se convierta en su próxima estrella. Los estadounidenses esperan que el Robert no tenga la alternativa de seguir en Barcelona, y que el polaco no ponga por delante las ofertas del fútbol árabe, que pueden ser mucho más suculentas.

La franquicia de Chicago ha explicado a Lewandowski y su entorno que los Fire son un club en crecimiento que en la última campaña consiguió plantarse en los play-offs de la MLS por primera vez desde 2017.

Lewandowski sería el refuerzo de lujo para seguir creciendo deportivamente y de ahí que lo tenga 'bloqueado' durante seis meses al incluirlo en su "lista de descubrimientos", un pacto entre los clubes de la MLS según el cual ninguna otra franquicia puede fichar al delantero del Barça sin pagarles una penalización a no ser que haya una renuncia expresa por parte de la entidad con el derecho prioritario.

Bloqueado por Chicago

Según la BBC, esta cláusula de bloqueo sería el motivo por el que el Inter de Miami, del que también se ha hablado como posible destino de Lewy, no puede dirigirse al jugador a no ser que Chicago Fire lo descarte oficialmente.

El Fire, que también intentó fichar a Neymar y Kevin de Bruyne a principios de este año, ha hecho su apuesta por Lewandowski no solo desde el punto de vista deportivo, sino también estratégico y de marketing pues Chicago tiene la mayor comunidad de origen polaco de Estados Unidos. Un movimiento similar al que habría hecho Inter Miami con Messi en su día, teniendo en cuenta la gran comunidad hispana de Florida.

La disputa con Ferran Torres

Mientras tanto, Lewandowski sigue enfrascado en la temporada con el Barça. Hansi Flick le dio descanso el martes en el partido de la Copa del Rey contra el Guadalajara en el que los azulgranas se impusieron por 0-2. Robert ha marcado 8 goles y ha repartido 2 asistencias en 17 partidos (888 minutos) esta temporada, aunque Flick le ha dado descanso en los dos últimos encuentros de LaLiga y en el mencionado de la Copa en beneficio de Ferran Torres.

El técnico alemán asegura que la competencia deportiva entre ambos es modélica, pero la realidad es que el polaco está jugando menos y únicamente ha sido titular en 10 encuentros. Su 'rival' Ferran Torres suma 13 goles y 1 asistencia en 21 partidos (1.261 minutos) con 15 titularidades.