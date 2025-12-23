FAMOSOS
Lewandowski confiesa cómo se mantiene en plena forma a los 37 años: "Tengo muchos secretos"
El futbolista ha compartido sus hábitos para mantenerse en la élite
Robert Lewandowski se ha convertido en uno de los grandes referentes del fútbol europeo. El delantero del Barcelona ha pasado por equipos como el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich, donde se consolidó como uno de los mejores goleadores del mundo.
A sus 37 años, sigue compitiendo al máximo nivel gracias a una preparación meticulosa que va mucho más allá del terreno de juego. Sobre este tema habló con TheGrefg, quien le preguntó cómo se conserva tan bien a su edad, y el internacional polaco lo dejó claro: "Tengo muchos secretos".
Lewandowski aseguró que el rendimiento actual no es fruto de la casualidad, sino de un trabajo constante a lo largo de varios años: "No solo importa lo que estoy haciendo ahora, si no, también lo que hice hace diez años".
Para el futbolista, el cuidado del cuerpo va mucho más allá de un físico y recordó que el esfuerzo ha sido constante durante toda su carrera: "No solo la comida, si no, la calidad del sueño. Desde siempre he entrenado muy fuerte, no solo antes de los partidos. Siempre he ido al gimnasio y he entrenado en el campo también".
El futbolista del Barça situó un momento clave cuando tenía 21 o 22 años, etapa en la que empezó a pensar en alargar su carrera más que la mayoría de futbolistas: "Pensaba sobre mi futuro para jugar tres o cuatro años más que mis compañeros cuando tienen 35 años".
Lewandowski explicó que él desayunaba un vaso de leche y que en el entrenamiento se encontraba muy cansado y sin fuerzas, así que decidió hacer un cambio en la alimentación: "Al principio tomaba chocolate blanco porque no era problema para mí, pero ahora es imposible".
El delantero resumió su filosofía en una pirámide clara: "Lo primero es el entrenamiento junto a la mente, que es muy importante. En segundo lugar, la alimentación, y en último puesto, el sueño”, aunque dejó claro que el descanso es clave y le gusta dormir unas 8 horas.
