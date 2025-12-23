Lewandowski confiesa cómo se mantiene en plena forma a los 37 años: "Tengo muchos secretos"

Robert Lewandowski se ha convertido en uno de los grandes referentes del fútbol europeo. El delantero del Barcelona ha pasado por equipos como el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich, donde se consolidó como uno de los mejores goleadores del mundo.

A sus 37 años, sigue compitiendo al máximo nivel gracias a una preparación meticulosa que va mucho más allá del terreno de juego. Sobre este tema habló con TheGrefg, quien le preguntó cómo se conserva tan bien a su edad, y el internacional polaco lo dejó claro: "Tengo muchos secretos".

Lewandowski aseguró que el rendimiento actual no es fruto de la casualidad, sino de un trabajo constante a lo largo de varios años: "No solo importa lo que estoy haciendo ahora, si no, también lo que hice hace diez años".

Para el futbolista, el cuidado del cuerpo va mucho más allá de un físico y recordó que el esfuerzo ha sido constante durante toda su carrera: "No solo la comida, si no, la calidad del sueño. Desde siempre he entrenado muy fuerte, no solo antes de los partidos. Siempre he ido al gimnasio y he entrenado en el campo también".

El futbolista del Barça situó un momento clave cuando tenía 21 o 22 años, etapa en la que empezó a pensar en alargar su carrera más que la mayoría de futbolistas: "Pensaba sobre mi futuro para jugar tres o cuatro años más que mis compañeros cuando tienen 35 años".

Lewandowski explicó que él desayunaba un vaso de leche y que en el entrenamiento se encontraba muy cansado y sin fuerzas, así que decidió hacer un cambio en la alimentación: "Al principio tomaba chocolate blanco porque no era problema para mí, pero ahora es imposible".

El delantero resumió su filosofía en una pirámide clara: "Lo primero es el entrenamiento junto a la mente, que es muy importante. En segundo lugar, la alimentación, y en último puesto, el sueño”, aunque dejó claro que el descanso es clave y le gusta dormir unas 8 horas.