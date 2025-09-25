Guirassy entra en la lista de fichajes del Barça como nuevo delantero

Serghou Guirassy se ha convertido en uno de los grandes goleadores del fútbol europeo con tremendas temporadas en el Borussia Dortmund. El curso pasado alcanzó la cifra de 38 dianas y esta temporada va camino de pulverizar regsitros ya que la lleva 9 goles en 11 partidos y es el máximo realizador de la Champions con 4 goles. Su nombre se ha relacionado ahora directamente con el Barça de cara al próximo curso, ya que según 'Bild' es un delantero que gusta muchísimo a Hansi Flick de cara a remodelar la delantera cuando Robert Lewandowski acabe contrato a partir del próximo 30 de junio.

En el Barça saben que el fichaje estratégico deberá ser un goleador de nivel y el mercado está muy complicado. Este verano se han dado movimientos importantes con los mejores '9' del mercado y hay pocas figuras que puedan estar disponibles a precios razonables. Guirassy sería una de ellas, ya que además es un delantero muy apreciado por Hansi Flick. El club blaugrana está estudiando el mercado y parece que el presidente, Joan Laporta, estaría más por la labor de realizar un gran golpe siempre que fuera posible buscando algún otro perfil de futbolista más mediático. En todo caso, el técnico alemán habría deslizado esta opción por si los recursos fueran limitados.

Y es que el Borussia Dortmund tendría una cláusula de salida cerrada por Guirassy el próximo verano. Su tasación sería de 100 millones de euros, pero el delantero tendría firmado por escrito la opción de abandonar el club por unos 60 millones de euros si tuviese alguna oferta de algún equipo de primerísimo nivel y el Barça sería uno de ellos. La dirección deportiva tiene claras las condiciones y, deportivamente, sería un futbolista que gustaría.

En el club blaugrana optaron este curso por ampliar el contrato de Robert Lewandowski por una temporada aunque se está dosificando mucho más al polaco para que pueda aguantar bien la temporada a sus 37 años. Todo indica que terminará su vinculación con el club blaugrana en junio y el Barça buscará goleador de nivel mientras Ferran Torres seguirá como complento. De hecho, el ex de City y Valencia está realizando una gran temporada como '9' en el equipo barcelonista.