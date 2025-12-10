Lewandowski se abre a escuchar ofertas más allá del Barça

El futuro de Robert Lewandowski es una de las decisiones cruciales que deberán tomar tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva del Barça en los próximos meses. Las dos partes tienen muy claro que todo se irá decidiendo a medida que pase la temporada y en función del rendimiento del futbolista, aunque ahora mismo pinta muy complicada su continuidad en el club blaugrana. Lewandowski ya ha comenzado a abrirse a escuchar ofertas más allá del Barça para tener listos varios escenarios para continuar su carrera deportiva. Y ya tiene algunas opciones avanzadas a la espera de lo que pueda decidir el Barça.

Según explica el medio polaco 'Meczykipl', Lewandowski y su entorno tendrían encima de la mesa propuestas llegadas desde Arabia Saudí, la MLS y una concreta del Milan, con quien se habrían reunido recientemente para escuchar el proyecto deportivo del club italiano y su plan para el goleador polaco. Esta información asegura que la opción del Milan atrae a Lewandowski y su entorno más cercano tanto a nivel deportivo como familiar, aunque ya ha dejado claro que no dará su OK hasta que el Barça no descarte su continuidad. Curiosamente, Lewandowski se está esforzando al máximo y, desde Polonia, explican que tras su fallo en el penalti ante el Atlético, el delantero se está ejercitando tras los entrenamientos en los lanzamientos desde los once metros.

Una de los grandes argumentos del Milan es el fichaje el pasado verano de otro jugador veterano como Modric, que está viviendo una segunda juventud en Italia. El conjunto milanista, además, sí que estaría dispuesto a jugársela con Lewandowski ofreciendo un contrato prácticamente garantizado por dos años, algo que en el Barça seguro que no sucederá.

El tema Lewandowski está absolutamente aparcado en el club blaugrana. Acaba contrato y no se ha mantenido una mínima conversación más allá de que el Barça conoce la plena disponibilidad del polaco a continuar un año más asumiendo que su rol en el equipo puede ser diferente y con la predisposición de reabajarse sensiblemente el salario. El club ya tiene la información, pero la decisión será deportiva y todo pasará por el rendimiento del jugador -algo irregular hasta ahora- y su estado físico. Lewandowski tiene claro que le restan uno o dos años más al máximo nivel, pero el Barça quiere ver el peso que tiene en el equipo este curso para decidir.

La decisión será deportiva, aunque el aspecto económico también incidirá. El mercado de delanteros de primerísimo nivel está imposible para el Barça y Lewandowski sigue siendo uno de los máximos goleadores del continente. El Barça lo podría retener a coste cero si hay quorum deportivo. En caso contrario, el club blaugrana deberá acometer la llegada de un '9', que podría ser una apuesta de futuro siempre que se den las condiciones financieras. Un dilema que se resolverá en la primavera y en el que Lewandowski ya se está cubriendo las espaldas por lo que pueda pasar.