Lewandowski despedirá el año jugando

Ha sido la presente una semana con mucho ruido respecto al futuro de Robert Lewandowski. El polaco acaba contrato y sigue deshojando la margarita. No está ni mucho menos descartada su renovación con un salario inferior, aunque su pérdida de protagonismo provoca que explore nuevos destinos. La MLS y el Chicago Fire están en el horizonte de Lewandowski.

Semana de ruido y también de trabajo del goleador polaco para poder despedir el año sobre el terreno de juego. Lewandowski solo ha participado en uno de los últimos cuatro partidos del Barça, fue ante el Eintracht en la Champions, siendo titular y jugando 66 minutos tras haber descansando contra el Betis. Se quedó sin minutos ante Osasuna y fue el jugador descartado en la Copa ante el Guadalajara. Hansi Flick no arriesgó con el polaco por unas molestias en los isquiotibiales. Su momento parece que llegará en La Cerámica. ¿Como titular...? Veremos si Flick apuesta por él o por Ferran, pero no cabe duda de que el polaco tendrá minutos de juego.

Lewandowski entrenó el viernes con sus compañeros y también lo ha hecho este sábado, entrando en la lista de convocados para el partido de este domingo contra el Villarreal. No apunta a titular, pero sí podrá estar a disposición de Flick por si el técnico alemán lo necesita. "Es una opción para mañana. Puede jugar. No quisimos correr riesgos en los últimos partidos y ahora está disponible", explicó el técnico en rueda de prensa.

El polaco intentará reencontrarse con el gol. Lleva ocho esta temporada, pero no marca desde el 22 de noviembre ante el Athletic, cuando uno de los mejores goleadores de los últimos años tuvo el honor de marcar el primer gol en el regreso del Barça al Spotify Camp Nou.

Lewandowski quiere cerrar sobre el césped un año en el que ha ganado Liga, Copa y Supercopa con el Barça, clasificando también a Polonia para la repesca mundialista. Un año en el que ha marcado 27 goles con la camiseta azulgrana. A los ocho de la presente temporada, se suman los 19 que marcó en la segunda mitad del pasado curso.

Y espera cerrar el año en un estadio que se le da bien. La temporada pasada marcó dos tantos en la goleada azulgrana (1-5). También marcó hace dos temporadas en un partido loco (3-4) que remontó el equipo que dirigía Xavi Hernández. El polaco metió el cuarto gol que culminaba la remontada. En su primer curso en el Barça, no marcó pero asistió a Pedri en el único gol del partido. Así que el balance de Lewandowski en Villarreal es de tres victorias, con tres goles marcados.