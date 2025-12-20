¿Cómo le ha ido al Barça sin Pedri?

La novedad en clave blaugrana de este jueves fue la ausencia de Pedri durante el entrenamiento matutino en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. El centrocampista, con una ligera sobrecarga, está siguiendo un plan indiviudual específico con la idea de que juegue en Villarreal. No deben saltar las alarmas ni mucho menos, pero serán el cuerpo médico y las sensaciones del propio jugador las que marquen si estará disponible o no contra el submarino en La Cerámica.

No sería la primera vez que el tinerfeño se pierde un partido esta temporada con el Barça. Recordemos que a finales de octubre, después del clásico liguero contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Pedri sufrió una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda. Justo un mes después recibió el alta médica a tiempo para entrar en la convocatoria contra el Deportivo Alavés y participar en la última media hora del partido de reapertura del Spotify Camp Nou.

Pero, ¿cómo le ha ido al Barça esta temporada sin Pedri? Son cinco los encuentros en los que Hansi Flick no ha podido contar durante el presente curso con el '8' blaugrana: tres de LaLiga y dos de la Champions League.

La vida sin Pedri

El conjunto blaugrana sumó los nueve puntos posibles en el campeonato doméstico sin nuestro protagonista con tres triunfos: 3-1 contra el Elche, 2-4 ante el Celta de Vigo y 4-0 frente al Athletic de Bilbao. Ahora bien, la cosa ya se torció en la máxima competición europea de clubes.

Dos de los resbalones més destacados del cuadro catalán en esta campaña se han producido sin Pedri sobre el césped. Ambos, en la Fase liga de la Champions League: el sorprendente empate 3-3 contra el Brujas en territorio belga y la dolorosa derrota por 3-0 en Stamford Bridge frente al Chelsea.

Si tiramos de hemeroteca, Pedri tan solo se perdió un partido el curso pasado y ni tan solo fue por lesión: atravesaba un episodio de gastroenteritis y se ausentó en el duelo ligueron ante el Valencia en Montjuïc que se saldó con goleada para el Barça por 7-1.

Así pues, Hansi Flick ha sabido sobrevivir sin Pedri, pero la ausencia del de Tegueste sobre el rectángulo de juego ha condicionado el juego y las sensaciones del equipo. En las grandes citas, el equipo se ha resentido y el duelo en la Cerámica será de los más exigentes que el equipo disputará en la competición liguera.