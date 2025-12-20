Alexis Sánchez: "Messi y Neymar no me creían"

Alexis Sánchez visita esta noche el estadio Santiago Bernabéu con el Sevilla. El chileno, lo hace tremendamente feliz tras haber sido esta misma semana padre por primera vez junto a su pareja, la modelo rusa, Alexandra Litvinova, y haber cumplido este viernes los 37 años. Con la camiseta del Barça, equipo en el que jugó durante tres temporadas, entre el 2011 y el 2014, logró tres goles ante los blancos.

Especial, por su belleza y porque sellaba la victoria del Barça en el Camp Nou, es el que marcó el 26 de octubre de 2013, con una gran vaselina aprovechando que Diego López estaba adelantado. Alexis había salido al campo en el minuto 70 y marcó el segundo tanto del equipo que dirigía Gerardo Martino en el minuto 78. El chileno lo recuerda perfectamente, con una curiosidad celebración junto a Messi y Neymar.

"Veo una pelota que Neymar la aguanta, yo le hago la diagonal, y después veo que el arquero se adelanta un poco... pam... hago el gol y estamos celebrando el gol con Ney y Leo y me dice ¿Le quisiste pegar así? ¡Sí claro! No me creían que le había pegado así. Se la quise picar. Salió lindo gol y quedó en la historia”, explicaba esta misma semana Alexis Sánchez a ESPN.

El ya veterano delantero de Tocopilla ha jugado en grandes clubes europeos como el Inter, el Manchester United o el Arsenal, pero tiene claro que nada como los años que pasó en el Barça, donde fue entrenado por Pep Guardiola y Tito Vilanova. "Creo que en ese momento sí, era el mejor equipo del mundo, era el comienzo del tiki taka. Toda la gente se ponía a ver al Barca en la tele. Jugábamos al fútbol, entrábamos al campo de juego y éramos una red inalámbrica, como que tienes conexión sin hablar. También me pasó en el Arsenal, cuando jugaba con Özil o Santi Cazorla. Pero volaba en ese momento”, recuerda el futbolista chileno.

Alexis Sánchez, que llegó el pasado verano al Sánchez Pizjuán y ha jugado 13 partidos con el Sevilla, anotando dos goles, llegó a disputar un total de 141 encuentros con la camiseta del Barça, marcando 46 tantos. En las tres temporadas que estuvo en el Barça, ganó una Liga, una Copa, tres Supercopas de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Fue traspasado al Arsenal en 2014 por 42 millones de euros. El club azulgrana había pagado por él 26 al Udinese.