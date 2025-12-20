La rueda de prensa de Hansi Flick previa al Villarreal - FC Barcelona, en directo

RENOVACIÓN

Un año y medio aquí es mucho tiempo. Estoy muy contento con todos aquí, con el cuerpo técnico, Deco, con el que tengo una gran relación, los trabajadores. Mi staff es fantástico. Estoy aquí por el presidente y es importante tener su confianza. Veremos que pasa. Es fantástico estar aquí un año y medio y veremos lo que piensa el presidente. Yo seré responsable de las cosas que pasen. Lo tenemos que seguir dando todo