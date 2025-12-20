En directo
FC BARCELONA
La rueda de prensa de Hansi Flick previa al Villarreal - FC Barcelona, en directo
Sigue en directo en SPORT la rueda de prensa del entrenador alemán en la previa del último partido del año 2025 del conjunto blaugrana
Disfruta del Villarreal-Barça en DAZN. ¡Activa ya tu cuenta con un clic!
El FC Barcelona quiere cerrar un gran año 2025 con una victoria en la complicada visita al Villarreal CF en el Estadio de la Cerámica. Hansi Flick comparece ante los medios de comunicación este sábado a partir de las 13.00 horas. Sigue la rueda de prensa en directo hoy en SPORT.
Acaba la rueda de prensa. Hansi Flick brindará con los representantes de los medios de comunicación con una copa de cava por el nuevo año. También hay neulas en la Ciutat Esportiva
RAPHINHA
Lo del once de la FIFA me pareció una broma de mal gusto cuando vi que no estaba Raphinha, cuando ves los goles que hizo, las asistencias, la influencia que tiene sobre el equipo. Es muy injusto para él. No me puedo creer que no esté
SENTIMENTALISMOS
Lo más importante es lo necesario para el equipo, pero todo el mundo tiene sentimientos. Si alguien no juega, debo hablar con él y gestionarlo. Los jugadores también me preguntan, tengo la puerta abierta y es bueno. Estoy aquí para que mejoren, pero la prioridad es el equipo, no las personas
CASADÓ
Puede jugar de lateral derecho, pero es más un 6. Es importante tener diversos jugadores en cada posición. Quizá no está contento con sus minutos, pero es el Barça
MOTIVACIÓN DEL VILLARREAL
Es normal porque vienen de derrota pero son competiciones diferentes. Es complicado jugar con equipos que están por debajo, con equipos que lo dan todo porque es su partido del año
FRENKIE DE JONG
Para mí es importante tener control y estabilidad. Eric lo ha hecho muy bien en los últimos partidos y Frenkie lo entendió, también lo puede hacer. Es fantástico e importante para el equipo. Quiere jugar. Es importante tener competencia y calidad para hacerlo. Esto ayuda para que todos jueguen a su máximo nivel. Puedo ver que todos están listos, con actitud y ganas de jugar. Creo en la calidad de mi equipo
RENOVACIÓN
Un año y medio aquí es mucho tiempo. Estoy muy contento con todos aquí, con el cuerpo técnico, Deco, con el que tengo una gran relación, los trabajadores. Mi staff es fantástico. Estoy aquí por el presidente y es importante tener su confianza. Veremos que pasa. Es fantástico estar aquí un año y medio y veremos lo que piensa el presidente. Yo seré responsable de las cosas que pasen. Lo tenemos que seguir dando todo
LEWANDOWSKI
Es una opción para mañana. Puede jugar. No quisimos correr riesgos y ahora está disponible
EL 2025
Ha sido mi mejor año, con éxitos para mí, el equipo, el club, la afición. Es fantástico lo vivido, pero eso es pasado y hay que trabajar para repetir. Hay objetivos que no se han conseguido
MIAMI
No pienso en eso. Estoy contento de jugar en Villarreal. Son decisiones de LaLiga y las acepto
- Barça - Baskonia en directo: última hora y resultado de la Euroliga en vivo hoy
- Ramos Mingo, de descarte a oportunidad: el central zurdo que mueve a media Europa
- Precaución total con Pedri para Villarreal
- Feliciano López, extenista: "No sé si Alcaraz va a estar mentalmente preparado para afrontar lo que le queda de carrera sin la figura de Ferrero"
- Flick cambia los planes para Villarreal
- Preocupación con Joan Garcia: 'Quieren evitar situaciones desagradables
- El planteamiento de Christensen al Barça sobre su futuro
- ¿Es posible un nuevo 'prime' de Rashford en el Barça? Esto es lo que proyectan sus números