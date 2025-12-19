Villarreal - FC Barcelona: horario y dónde ver el partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports

Después de lograr un trabajado pase hacia los octavos de final de la Copa con la victoria al Guadalajara por 0-2, gracias a los goles de Christensen y Rashford, el FC Barcelona regresa a LaLiga. El conjunto blaugrana visitará este fin de semana el Estadio de la Cerámica en lo que será el último partido del 2025.

Los de Hansi Flick llegan a esta cita como líderes en solitario con 43 puntos, cuatro más que el Real Madrid, segundo con 39. Por lo tanto, sea cual sea el resultado, los catalanes celebrarán el cambio de año en lo más alto de la clasificación.

Ahora bien, hay que tener muy en cuenta la brillante temporada que está realizando el submarino amarillo. Los de Marcelino ocupan la tercera posición de la clasificación con 35 unidades en su casillero, pero con dos partidos menos que blaugranas y blancos. Por ello, en el caso de llevarse los tres puntos contra el Barça y contar con victorias el encuentro aplazado por lluvia contra el Levante y el que disputarán a principios de enero frente al Alavés (cuya jornada fue adelantada para los cuatro participantes en la Supercopa).

Así pues, un duelo de altura el que se vivirá este fin de semana entre dos de los equipos más en forma del campeonato liguero. Los locales, a pesar de la eliminación en la Copa a manos del Racing de Santander, y del adiós a las posibilidades de seguir vivos en la Champions; encadenan seis victorias en LaLiga: Getafe, Real Sociedad, Mallorca, Espanyol, Rayo Vallecano y Valencia. Los culers, por su parte, también suman seis triunfos consecutivos: Guadalajara, Osasuna, Eintracht de Frankfurt, Betis, Atlético de Madrid y Alavés.

Muchas bajas

El Villarreal es uno de los equipos más perjudicados por la disputa de la Copa África: pierde a Ilias Akhomach, convocado con Marruecos, y a Pape Gueye, en la lista senegalesa. Logan Costa y Kambwala se lesionaron de larga duración durante la pretemporada. El uruguayo Santiago Mouriño y Thomas Partey se están recuperando de una lesión en el tobillo y de unas molestias musculares, respectivamente. Y a ellos se ha añadido Juan Foyth y Sergi Cardona, lesionados en Santander en la eliminatoria en tierras cántabras.

Sin embargo, esas no podrían ser las únicas ausencias. Gerard Moreno cayó lesionado en Pamplona con una lesión en el sóleo a principios de diciembre. El catalán está en la recta final de su recuperación, aunque no tiene la participación asegurada dado su historial. La otra duda es Dani Parejo, que entró en la convocatoria frente al Racing de Santander, pero no saltó al campo.

Por parte del FC Barcelona, tiene las bajas ya conocidas de Araujo, Gavi y Dani Olmo; a quienes se podría añadir Pedri. El canario no se ejercitó este jueves por una ligera sobrecarga y la sesión del viernes será clave para conocer las sensaciones del canario y ver si está en condiciones de jugar o no.

Horario del Villarreal - FC Barcelona

El partido entre el Villarreal y el Barça, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025/26, se disputará el domingo 21 de diciembre a las 16:15 horas en el Estadio de la Cerámica.

