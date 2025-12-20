La racha del Barça en Villarreal: 6 años haciendo añicos La Cerámica

Villarreal y FC Barcelona disputan este domingo (16.15 horas) un partido de altos vuelos. El líder visita el feudo de un tercer clasificado que ha puesta la directa en LaLiga con 6 victorias consecutivas. Pero así como el 'submarino amarillo' se crece en feudo azulgrana (3 victorias en los últimos 4 partidos), La Cerámica se ha convertido en territorio Barça. Ya son 6 visitas seguidas con victoria barcelonista, y en partidos que, en su mayoría, tienen un denominador común: el festival de goles.

Resumen, goles y highlights del FC Barcelona 2 - 0 Osasuna de la jornada 16 de LaLiga EA SPORTS / LALIGA

La agridulce 'manita' de la temporada pasada

Sin ir más lejos, la pasada campaña el Barça de Hansi Flick le endosó una 'manita' a un Villarreal que mereció más en un partido plagado de alternativas en el que los de Hansi Flick mostraron una pegada brutal. Dobletes de Robert Lewandowski y de Raphinha y gol de Pablo Torre, que arrancó contando para el técnico alemán.

Pero fue un triunfo con sabor agridulce por la grave lesión de rodilla sufrida poco antes del descanso por el capitán Marc-André Ter Stegen. Iñaki Peña entró en su lugar y, de hecho, esa tarde fue el principio de todas las 'movidas' que ha habido en la portería azulgrana en los próximos meses.

Hace dos años, también hubo muchos goles, aunque en este caso, más repartidos: un 3-4 de toma y daca. Gavi y De Jong adelantaron a los de Xavi Hernández, pero loe entonces entrenados por Quique Setién le dieron la vuelta con Foyts, Sörloth y Baena. El Barça no había dicho su última palabra y Ferran Torres y Lewandowski lo volvieron a 'levantar' en apenas tres minutos.

El FC Barcelona no cede puntos en Villarreal desde el 2 de abril de 2019, cuando hubo otro marcador de los que crean afición: 4-4. Los de Ernesto Valverde perdían por 4-2 en el minuto 90, pero el tándem formado por Leo Messi y Luis Suárez, que marcó en el 93', salvó un punto in-extremis.

23 goles en 7 partidos

Desde ese partido, el Barça siempre ha ganado en Villarreal, primero con goleada 1-4 en 2020 en pandemia y a puerta cerrada, y después, con triunfos ajustados (1-2 la temporada 2020/2021, 1-3 la 2021/2022 y 0-1 la 2022/2023) antes de las locuras de los últimos años.

En total, estos 7 últimos precedentes el Barça ha logrado marcar ni más ni menos que 23 goles y ha recibido 11.

El espectáculo esta garantizado también esta temporada. El Barça de Hansi Flick ya suma 49 goles esta Liga y el Villarreal de Marcelino García Toral, tras las duras eliminaciones en la Champions League y en la Copa del Rey, está con muchas ganas de dar un golpe encima de la mesa ante el líder.