El plan 'antilesiones' de Belletti en el Barça Atlètic

El Barça Atlètic sigue dando pasos para lograr una estructura que le acerque a los objetivos marcados. En este sentido, la preparación física del equipo, así como la necesidad de evitar la plaga de lesiones que lastró muchísimo la temporada pasada las opciones del filial, eran aspectos que estaba encima de la mesa desde hacía tiempo. En SPORT ya explicamos en su día que la prioridad de Juliano Belletti tras una primera temporada en el filial complicada en muchos aspectos, era renovar su vinculación contractual, como así ha sido, adquiriendo un mayor poder en la toma de decisiones en aspectos vitales de un grupo. De la misma manera que lo está teniendo Hansi Flick en el primer equipo barcelonista, donde ha llegado Benjamin Kugel para hacerse cargo de la preparación física.

Judit Alcaraz

Al Barça Atlètic también han llegado esta temporada, la segunda de Juliano Belletti al frente del filial azulgrana, dos nuevos preparadores físicos. El entrenador brasileño mantiene al resto del staff del curso pasado, pero sí ha habido cambios en un apartado clave.

El cuerpo técnico del Barça Atlètic para la temporada 2026/27 / FCB

Rafa Maldonado ha aterrizado en el Barça Atlètic para ejercer de preparador físico de campo, mientras que Germán Fernández hará lo propio para actuar de preparador físico de gimnasio y fuerza.

Dentro de esta nueva organización hay que tener en cuenta que primer equipo y filial quedan interconectados desde esta temporada, tal y como se explicó tras la última junta directiva del club “con el objetivo de lograr una gestión más ágil, eficiente y coordinada desde los puntos de vista deportivo, económico y operativo”.

Una visión muy profesional

La exigencia es cada vez mayor, pues cada vez son más los futbolistas de la cantera que se entrenan, e incluso juegan y se establecen, con Hansi Flick. Belletti tiene una visión muy profesional de cómo debe estar organizado un equipo de fútbol tras su carrera en la élite como futbolista y su todavía incipiente labor de entrenador, iniciada en 2021.

La expedición del Barça Atlètic en el stage de la Vall d'en Bas / FCB

El filial azulgrana arranca el campeonato en la Segunda RFEF el fin de semana del 5 y 6 de septiembre. La pasada campaña, el equipo se quedó a las puertas del play-off. En la actual, de nuevo con una plantilla de calidad pero muy joven, se espera dar el salto en aspectos a los que era obligado darle una vuelta.

Actualmente, en la plantilla del filial azulgran hay cinco futbolistas que están recuperándose de lesiones. Dany Ávila y Roger Martínez estuvieron en el stage de la Vall d'en Bas, pero entrenándose al margen, mientras que Juan Hernández, Sama Nomoko y Patricio Pacífico siguen procesos más largos.