Horas decisivas para rubricar el futuro de Juliano Belletti en el Barça Atlètic

Juliano Belletti seguirá al frente del Barça Atlètic si no hay un movimiento del todo inesperado. De producirse, sería por parte del técnico brasileño, pues el club azulgrana ya tomó hace unos días, como adelantamos en SPORT, que el FC Barcelona hacía efectiva la cláusula del 1+1 por la que el de Cascavel continuaría la próxima campaña. No se esperan sorpresas, pero falta rubricarlo y oficializarlo. Se espera que sea esta misma semana, pues tampoco tendría mucho sentido demorarlo más.

Joan Represa

Lo cierto es que Belletti se siente muy a gusto en el Barça y satisfecho con su trabajo, a pesar de que, deportivamente, el Barça Atlètic no pudo alcanzar el objetivo del ascenso a Primera RFEF y ni siquiera se clasificó para el play-off tras una temporada convulsa y marcada por las continuas y desproporcionadas lesiones. La principal valoración de Belletti es que subieron a la dinámica del primer equipo futbolistas como Tommy Marqués o Xavi Espart y que preparó a muchos más para dar el salto.

La idea del brasileño ha sido en todo momento la de continuar, aunque ya avisó, cuando le cuestionaron tras el último partido,. que algunas cosas tendrían que cambiar. Están relacionadas con un mayor control de la situación. El héroe de la segunda Champions League del Barça no participó el pasado mes de invierno en las altas y bajas, más allá de la llegada de Joaquín delgado, que ha dado un gran rendimiento. También las lesiones, pese a que en todo momento le restó importancia en sus declaraciones públicas, y no buscó excusas, le inquietan, algo lógico y normal, y más en un vestuario tan joven, que llegó a estar muy afectado mentalmente.

Juliano Belletti, en la entrevista con SPORT / Sergi Vélez

Crédito en Brasil

Desde Brasil también van apareciendo informaciones en las que Belletti aparece en ternas de posibles entrenadores, sobre todo en equipos en los que ha jugado el lateral diestro. Pero la decisión ya está tomada y ambas partes están de acuerdo. El Barça Atlètic arrancará la temporada una semana después que el primer equipo y será con el brasileño al frente.

SPORT.es

Juliano Belletti volverá a tener a su encargo a una plantilla jovencísima, donde subirán futbolistas del Juvenil A y se mantendrá el ascensor, pero también se piensan en fichajes. El ejemplo de Joaquín Delgado, que llegó cedido por el filial del Oviedo, es el que espera que prevalezca, es decir, jugadores que sumen desde el conocimiento de la categoría y la experiencia que pueden aportar en el vestuario. Más allá de nombres o de fichajes que requieran un largo proceso de adaptación.