El Barça Atlètic presenta a su cuerpo técnico para la temporada 2026/27

El Barça Atlètic ha presentado a su cuerpo técnico para la temporada 2026/27, la segunda de Juliano Belletti al frente del filial azulgrana. El entrenador brasileño, que mantiene a parte del staff del curso pasado, ha incorporado a dos nuevos técnicos que se encargarán de la preparación física.

Rafa Maldonado aterriza en el Barça Atlètic para ejercer de preparador físico de campo, mientras que Germán Fernández hará lo propio para actuar de preparador físico de gimnasio y fuerza. El resto de integrantes serán los mismos que la temporada pasada, en la que el filial azulgrana terminó sexto en la Segunda Federación. Fran Sánchez seguirá como segundo entrenador, Unai Alba mantendrá su cargo como entrenador de porteros y Joan Vicente continuará su función de analista.

Para esta campaña, que arranca el fin de semana del 5 y 6 de septiembre, el Barça Atlètic se marca el objetivo de ascender a Primera RFEF, de la que cayó hace dos años. El filial azulgrana, para alcanzar la tercera categoría del fútbol español, ha incorporado a seis futbolistas: Joni Hernández, Juan Ybarra, Ignasi Quer, Aziz Issah, Javi Castro y Josué Caicedo, el último en sumarse a los entrenamientos.

El lateral ecuatoriano, firmado el pasado 13 de julio, aterrizó en Barcelona el pasado lunes tras solventar los problemas burocráticos y ya está a las órdenes del técnico brasileño. Por otro lado, Hamza Abdelkarim y Jesse Bisiwu, concentrados con el primer equipo durante toda la pretemporada, también podrían formar parte de los planes de Juliano Belletti, siempre y cuando Hansi Flick no cuente con ellos.

Cuatro compromisos más antes del debut liguero

El Barça Atlètic, a menos de un mes para que dé inicio la temporada, ha regresado a los entrenamientos en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. La última semana, los chicos del filial realizaron un 'stage' en la Vall d'en Bas, donde disputaron sus dos primeros partidos de la pretemporada: la derrota por 2-1 contra la UE Tona y el empate a uno ante el Girona B, rival de la misma categoría que los azulgranas.

Antes del inicio liguero, el conjunto de Juliano Belletti afrontará otros cuatro compromisos que servirán para terminar de ajustar la plantilla. El 15 de agosto visitará al CE L'Hospitalet para disputar el tradicional Trofeu Ciutat de L'Hospitalet (19 horas). Cuatro días después, el Estadi Johan Cruyff acogerá el único amistoso como local de la pretemporada, frente al CE Europa, previsto para el 19 de agosto a las 10 horas.

La preparación se cerrará con dos desplazamientos consecutivos. El 23 de agosto, el Barça Atlètic visitará al Vilanova (19 horas) y pondrá el punto final a la pretemporada el 26 de agosto, cuando se enfrentará al Reus, también a las 19 horas.