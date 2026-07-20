El Barça Atlètic vuelve con 27 jugadores y varias incógnitas

El Barça Atlètic ha inaugurado oficialmente el curso 2026/27 este lunes con una intensa jornada que da inicio a la pretemporada del filial azulgrana. Bajo las directrices del cuerpo técnico liderado por el brasileño Juliano Belletti, el equipo afronta un periodo de preparación clave antes del inicio de la competición en la Segunda RFEF.

El primer día de trabajo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper ha seguido el protocolo habitual de los arranques veraniegos. La plantilla del filial azulgrana se ha dividido para someterse a una completa batería de reconocimientos médicos y físicos desde tempranas horas de la mañana. Estas evaluaciones han incluido análisis clínicos, estudios de la composición corporal, exámenes podológicos, revisiones de salud dental y pruebas cardiológicas y de esfuerzo, con el fin de garantizar el óptimo estado de forma de los futbolistas de cara a las próximas semanas de alta exigencia.

A las 18:00 de la tarde se llevará a cabo la primera sesión de entrenamiento de la pretemporada.

Un grupo marcado por la juventud y la proyección

Esta primera fase de preparación cuenta con una fisonomía particular debido a las dinámicas del primer equipo. Diversos futbolistas con ficha del filial se encuentran trabajando actualmente bajo las órdenes de Hansi Flick en el inicio de la pretemporada de la primera plantilla. Ante este escenario, Juliano Belletti ha diseñado una convocatoria combinada compuesta por un total de 27 futbolistas, alternando efectivos del Barça Atlètic con un bloque del equipo Juvenil.

Belletti, en una imagen de archivo / SPORT

La nómina completa de futbolistas que se han puesto a disposición del entrenador en este primer día incluye a Álex Campos, Alexander Walton, Alexis Olmedo, Dani Ávila, David Oduro, Éder Aller, Guillem Víctor, Javi Castro, Joan Anaya, Jony Hernández, Landry Farré, Max Bonfill, Nil Vicens, Roger Martínez, Ignasi Quer, Juan Ybarra, Pedro Rodríguez, Pedro Villar, Roberto Tomás, Adam Argemí, Baba Kourouma, Iu Martínez, Jordi Pesquer, Lovro Chelfi, Adrián Guerrero, Nuhu Fofana y Juwensley Onstein.

Aquí se podría añadir Abdul Aziz Issah, que, según pudo saber SPORT, firmará en breve su nuevo contrato tras anunciar Laporta en Estados Unidos su regreso.

La hoja de ruta de la pretemporada azulgrana

El plan de preparación diseñado por el cuerpo técnico contempla varias semanas de entrenamientos continuados en Sant Joan Despí. El momento cumbre de la preparación estival llegará a principios de agosto, cuando el grupo se desplace hasta La Vall d'en Bas para llevar a cabo el habitual 'stage' de pretemporada entre los días 2 y 9.

El filial azulgrana buscará la puesta a punto ideal para afrontar una liga que este año les ubica en el Grupo 2 de la Segunda RFEF. El sorteo del calendario ha determinado que el Barça Atlètic debute como local enfrentándose al Náxara de La Rioja, mientras que cerrará la fase regular de la competición a domicilio frente al Utebo en tierras aragonesas en mayo de 2027, con el objetivo de sellar el regreso a la Primera RFEF.