Deco y Hansi Flick ganan poder en la estructura del Barça

La junta directiva del FC Barcelona que se ha celebrado la tarde de este miércoles en las instalaciones del club azulgrana ha tomado varias decisiones. Entre ellas, una que afecta directamente al fútbol base, y más en concreto a su busque insignia: el Barça Atlètic. Ya hacía varios meses que se estaba ultimando un proyecto surgido de la necesidad de integrar las estructuras del filial azulgrana con las del primer equipo, pues es evidente que están muy relacionadas. Solo hay que ver el hecho de que Hansi Flick está trabajando en el 'stage' de St. George's con 17 futbolistas del fútbol base. En la práctica, esta unificación supone un mayor poder y control por parte de la dirección deportiva que encabeza Deco y también que los criterios técnicos de Flick, por ejemplo, los relacionados con la preparación física, se tengan en cuenta en el segundo equipo blaugrana.

Las carpetas abiertas de Deco para lo que queda de mercado / Sport.es

Proyecto unificado

Tras la reunión, la junta directiva comunicó lo siguiente: "En el ámbito deportivo, la Junta también ha ratificado el proyecto de unificación de la estructura del Barça Atlètic con la del primer equipo, con el objetivo de lograr una gestión más ágil, eficiente y coordinada desde los puntos de vista deportivo, económico y operativo". Se trata, por lo tanto, de que primer equipo y filial sean parte del mismo conglomerado. Ya sucedía en algunas instancias, por ejemplo, a la hora de los entrenamientos del conjunto de Juliano Belletti, pautados a la misma hora y muy cerca del primer equipo para responder a las necesidades de Hansi Flick. Pero ahora, con la aprobación de este proyecto, se trata ya de una acción global y conjunta que va mucho más allá.

Flick y Belletti, coordinados

Deco pasará a controlar todo lo relacionado con los fichajes y salidas del Barça Atlètic, apoyado en su grupo de trabajo donde destacan las figuras de Bojan Krkic, como su coordinador del área de fútbol, y Joao Amaral, como encargado jefe del scouting. José Ramon Alexanco seguirá de director del fútbol formativo, pero ya sin incidencia en el filial.

Laporta posa con Flick, Deco, Bojan y Yuste / FCB

La relación entre Hansi Flick y Juliano Belletti también es fundamental en esta coordinación. Teniendo en cuenta el gran número de futbolistas del filial que están a caballo con el primer equipo, y que muchos de ellos logran dar el salto definitivo, es lógico y fundamental que todos sigan las mismas pautas y haya una misma coordinación técnica, pero también médica y en la preparación física. Con esta iniciativa también se trata de poner remedio a situaciones que han preocupado mucho en los últimos años, como la de la plaga de lesiones.