¿Quién es Juan Hernández?: La última apuesta de Flick que viaja a Praga

Hansi Flick ha convocado a Juan Hernández Torres por tercera vez esta temporada. El interior o extremo aragonés ya fue llamado por Flick para los partidos contra el Olympiacos y el Girona.

En ambos casos se quedó en el banquillo sin debutar. La marcha de Dro al PSG podría abrirle las puertas del primer equipo a uno de los jugadores más en forma del Barça Atlètic.

Un fijo en el filial

En el filial blaugrana Juan Hernández, de 18 años, ha disputado esta temporada 18 partidos siendo titular en 17 ocasiones. Juan ha marcado cuatro goles y ha repartido tres asistencias convirtiéndose en un jugador indiscutible para Belletti.

La prueba es que solo Brian Fariñas le supera en minutaje, Juan ha sumado hasta ahora 1371 minutos en la Segunda Federación mientras que el de Benicarló acumula 1601 minutos.

Juan Hernández es una gran perla de La Masia / Valentí Enrich

La temporada pasada Juan Hernández fue uno de los puntales del equipo que logró la Youth League además de la liga y la Copa del Rey juvenil.

Con el Barça Atlètic sumó 226 minutos repartidos ocho encuentros. El turolense anotó nueve goles y repartió numerosas asistencias en el Juvenil A que dirigía Belletti.

Una generación de oro

Pese a su gran rendimiento, el turolense podría ser considerado como el talento oculto de la formidable generación del 2007.

Si Lamine y Cubarsí son ya estrellas, Bernal ya tiene un sitio en el primer equipo y Jofre Torrents es un escogido, Juan quiere seguir los pasos de Fermín y ganarse una plaza en la elite con mucho esfuerzo y sacrificio.

Destacar de Juan su esfuerzo, polivalencia y grandes dosis de carácter competitivo no equivale a olvidarnos de su gran talento.

Dro, Juan y Toni, tres mediapuntas muy distintos / Valentí Enrich

El aragonés es un mediapunta técnico, rápido y con mucha facilidad para marcar goles y servirlos a sus compañeros.Es el típico jugador que nunca parte como titular y se acaba ganando una plaza en el once.

En un 4-2-3-1 Juan sería el mediapunta pero en el clásico 4-3-3 se ha convertido en un híbrido entre el '10' y el '11'.

Juan Hernández marcó el único gol del partido contra el AZ / FCB

Cuando juega de interior le añade a su función propia poder caer a la banda y llegar al área y cuando tiene que jugar como extremo le suma movilidad y capacidad para jugar entre líneas y asociarse con los interiores y el '9'.

Juan Hernández llegó al futbol base del barça en el verano del 2020 procedente del Real Zaragoza. En La Masia se incorporaba una de las grandes joyas a nivel español del año 2007.

Marc Guiu, Pau Prim, Héctor Fort, Cubarsí, Cuenca, Marc Bernal, Quim Junyent y Juan Hernández / RFEF

Juan se entendió a las mil maravillas con Lamine Yamal y alternó des del inicio diferentes posiciones en el campo. Su naturaleza es la de mediapunta pero en el Barça arrancó jugando como falso 9 o extremo izquierdo.

Cualidades ideales para el Barça

El nivel técnico de Juan siempre ha sido excelente y su mejor virtud es la capacidad natural de superar líneas con un cambio de ritmo impresionante.

Juan es un futbolista que protege muy bien el balón y está muy capacitado para generar sinergias que faciliten realizar paredes rápidas muy difíciles de detectar.

La polivalencia es una de sus grandes virtudes aunque siempre aparece el peligro de la indefinición posicional.

Juan Hernández suma sacrificio, talento y gol / Valentí Enrich

En el 4-3-3 más puro del Barça Juan puede ejercer de 8, 10, 9 y 11, cuatro posiciones en las que siempre es una amenaza real para los rivales.

Un aspecto a mejorar es su excesiva movilidad ya que el juego del Barça requiere en ocasiones de mantener su espacio para respetar el juego de posición.

Juan Hernández Torres llegó al Barça en la temporada 2020-21 . Esta es su sexta temporada en el Barça y su gran actitud y ambición le van a dar muchas opciones de debutar con el primer equipo.

La visión de Alberto Manga

Es un comentarista habitual de los partidos del Barça Atlètic en Esport 3. Alberto Manga fue en su momento una perla de la cantera blaugrana que llegó al Barça B y disputó cuatro partidos con el primer equipo blaugrana. actualmente es un analista que estudia a fondo los partidos.

Alberto Manga jugó en la cantera del Barça / CE Sabadell

En sus retransmisiones en Esport 3 ha ponderado las virtudes de juan Hernández y para SPORT nos detalla las cualidades principales que él detecta en esta nueva joya de La Masia: "Juan Hernández tienes unas grandes condiciones para ser un buen interior o extremo. Su ubicación ideal es en el carril izquierdo ya sea como centrocampista o punta. Me gusta mucho que su manera de jugar es muy vertical y atrevida"

Alberto Manga entiende que Juan Hernández es un futbolista de gran futuro ya que sus características casan con el fútbol moderno: "Es un jugador muy desequilibrante que siempre tiene el balón enganchado al pie y es muy bueno conduciendo y extremadamente veloz. Además tiene un buen golpeo y con todo creo que es un jugador que encaja con la idea de juego de Hansi Flick".

Juan Hernández es muy difícil de marcar / Valentí Enrich

Cuestionado sobre el encaje en el primer equipo, Alberto Manga tiene clara su mejor ubicación: "En el primer equipo lo veo más de extremo que de interior, el único problema que le veo es que Juan no es un jugador de desmarcarse al espacio y pide los balones al pie. En un ataque posicional y con Balde doblándolo sí que lo veo encajando con Flick".

Alberto Manga, además de su etapa en el Barça, jugó en el Girona, Sabadell, Gavà, L'Hospitalet o Palamós entre otros y ahora disfruta viendo como La Masia sigue generando talentos de gran nivel.