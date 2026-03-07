"Quiero estar bien preparado para cuando llegue el momento"

Pasan los años y Juliano Belletti sigue siendo el héroe de París. Después de Wembley, el Barça ganó su segunda Champions en el 2006 contra el Arsenal. Eto'o igualó el tanto inicial de Campbell y el definitivo 2-1 lo firmó Belletti con su primer y único gol oficial con el Barça. Actualmente vive su primera temporada como entrenador del Barça Atlètic tras haber logrado un triplete histórico con el Juvenil A. El técnico brasileño reflexiona en esta entrevista concedida a SPORT sobre su pasado, presente y futuro en el Barça.

¿Te sigue parando la gente por la calle todavía?

Me gusta caminar por Barcelona y siempre que estoy por ahí, mucha gente viene a decirme lo de la Champions de París en el 2006. Muchos estuvieron, lo vieron en directo y me comentan la emoción que sintieron aquel día. Estar en el recuerdo de los culés de esta manera es especial.

Ya toca repetir. ¿Ves al Barça con posibilidades de ganar este año la Champions?

El Barça es el club que pelea cada año por la Champions. Siempre tiene un equipazo para ello, no solo en términos de calidad sino también de competitividad. Con todo el talento que tiene, sí se puede pensar en ganar la sexta.

Juliano Belletti será siempre el héroe de Paris / Valentí Enrich

De tu experiencia cómo futbolista trasladada al vestuario. ¿Cuál es el consejo más importante que le das a tus jugadores?

El de valorar que están en el Barça. He jugado en otros clubes, en otros países y el concepto que hay aquí, de estar en una ciudad impresionante, en un club que le gusta jugar al fútbol, disfrutar. Tienen que valorarlo cada día, cada entreno, cada partido. Se nota en la mentalidad de estos chicos que lo valoran y lo aprovechan.

Todo entrenador tiene ambición en su carrera. ¿Tu ambición sería entrenar al primer equipo del Barça?

Hay que ir paso a paso. Empecé en un primer equipo en Brasil y después fui al fútbol formativo. En este momento tengo que estar concentrado en la formación de los chicos que están en el filial, ya habéis visto que nuestra media de edad es 18 y 19 años y hoy tengo que estar cien por cien en esto.

Puestos a soñar, ¿Barça o selección de Brasil?

Dentro de ir paso a paso, intento estar preparado para todo. Como entrenador brasileño, sí que buscamos tener algún día la oportunidad de ayudar también en el fútbol brasileño. Y aquí intento ayudar trabajando, aprendiendo, teniendo muchas experiencias para cuando llegué el momento estar bien preparado. Más que un sueño, voy por el objetivo de ser mejor entrenador. Siempre busco estar mejorando, evolucionando. Si voy con esta mentalidad, puede ser que llegue el momento.

Juliano Belletti conversó con Germán Bona y Jaume Marcet / Valentí Enrich

Tienes escuelas de fútbol, proyectos benéficos, colaboraciones… Hay un Juliano Belletti que la gente no conoce tanto y también es muy importante, ¿no?

Intento aprovechar el haber sido futbolista y compartir mis experiencias. Dentro del campo, como la Belletti Soccer Academy en Brasil, que ya son 10 academias. He tenido el privilegio de ser futbolista de élite, de estar en la selección brasileña, de jugar un Mundial. Compartir esto es lo que debo hacer ahora.

Hablamos del Barça Atlètic, a 7 puntos del primer puesto. ¿Crees que todavía es posible el ascenso directo?

Todo es posible, es fútbol. La broma es que si yo he marcado un gol en la final de Champions, todo es posible. Es para eso que trabajamos. Primero para jugar bien, por supuesto, para preparar mejor a los chicos para el primer equipo. Pero con un objetivo también como equipo, que es pelear por el ascenso.

Juliano Belletti se explicó en el Johan Cruyff ante las preguntas de dos periodistas de este diario / Valentí Enrich

Siendo conscientes de que la prioridad es formar jugadores, ¿no ascender te lo tomarías como un fracaso o como una decepción?

Depende. No hemos jugado ni un solo partido mal. Siempre hemos sido superiores al rival, con posesión, ocasiones de gol. Un equipo muy joven que siempre ha enseñado el ADN Barça. Jugando en casa, fuera que es más difícil. En esos aspectos vamos bien. Perder un partido no hace que todo esté todo mal, ni cuando lo ganamos que está todo bien. Si no ascendemos porque el equipo juega mal, es una cosa. Pero si el objetivo final no viene pero el equipo ha jugado bien y enseñado cosas positivas, también a nivel individual, no podemos decir que no fue bien.

Son mejores los resultados aquí en el Johan Cruyff que a domicilio. ¿Es posible jugar igual fuera que como lo hacéis en casa?

Es buena la pregunta porque siempre lo intentamos, pero no es tan fácil, no es tan accesible fuera de casa como aquí. El carácter y la mentalidad del equipo tiene que ser esta. No vamos a ganar cómo sea, tampoco vamos a perder un partido cómo sea. Teniendo más posesión, el rival genera menos ocasiones y nosotros tenemos más posibilidades. Aunque alguna vez no salga el plan como deseamos en un campo rival, no cambiaremos la idea. El primer equipo también lo hace así.

Juliano Belletti conversa con Jaume Marcet / Valentí Enrich

En vuestra temporada también hay que tener en cuenta las múltiples lesiones que ha afrontado y afronta el equipo. ¿Encuentras alguna explicación?

Son lesiones muy diferentes unas de las otras, no hay cómo buscar una respuesta, una explicación. Mi objetivo número uno y del staff es que los jugadores estén aptos cada semana. Con entrenamientos, con cambios en los partidos, voy gestionando las cargas para protegerlos. Luego, claro, no controlamos muchas cosas y el fútbol es muy imprevisible. Tenemos una parte médica muy competente, los fisios trabajan mucho y muy bien para recuperarlos, pero sin saltar pasos. Para mí, cuanto más jugadores tenga disponibles, mejor por la competitividad interna.

¿Cuál es la relación que mantienes con Hansi Flick, ha entendido la situación tan específica del filial esta temporada?

Desde arriba lo comprenden, sí. Muchas veces algún jugador que está en primer equipo baja a jugar. A lo mejor no entrena en la semana, pero sí baja a jugar. Por el contexto de edad de la experiencia y la competitividad que exige una Segunda RFEF se protege muchas veces a los juveniles, sobre todo los más jóvenes. Y el primer equipo sí que ayuda en esto. Estoy en contacto con Flick por mensaje, pero hablo más con Bojan, que va gestionando los cambios de categoría. Es un trabajo más global, no solo de entrenadores.

¿Qué aprendes de tus futbolistas?

A conocerlos, a saberlos gestionar. No podemos olvidar nunca que son futbolistas de élite, pero tengo que entender también en el contexto que están. Intento también adaptarme a lo que buscan ellos.