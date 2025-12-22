Flick quiere fichar un defensa ya, pero las opciones por ahora no convencen al Barça

Hay preocupación en el Barça por poder mantener el nivel del equipo hasta finales de temporada a causa de las bajas que está acumulando la plantilla en la zona defensiva. La ausencia de Ronald Araujo ya encendió las alarmas y la lesión de Andreas Christensen deja el proyecto en una situación muy tocada. El entrenador del Barça, Hansi Flick, es partidario de fichar si se puede conseguir la pieza correcta para el eje de la zaga, aunque las condiciones económicas complican mucho la elección. De hecho, hoy por hoy no convencen los candidatos que estarían en estudio y se ha decicido esperar con la esperanza de encontrar un mirlo blanco cedido en el mercado antes de que cierre esta ventana de fichajes.

Flick ya quiso reforzar la defensa durante el mercado de verano tras la inesperada salida de Íñigo Martínez. El técnico tenía claro que se perdía competitividad atrás, pero la dirección deportiva le comunicó que sería imposible atar a un relevo de garantías por culpa del límite salarial. De hecho, la directiva tuvo que avalar las últimas inscripciones por lo que el alemán se conformó con un elenco de jugadores formado por Eric García, Cubarsí, Araujo y Christensen. Ya en pretemporada, Flick probó a Gerard Martín como central zurdo por lo que pudiera pasara y ahora es titular indiscutible en esta demaración por las circunstancias.

La baja de Christensen empeora el panorama, pero también abre la puerta a poder incorporar a un futbolista porque parece que el danés estará de baja más de cuatro meses, por lo que se podrá utilizar el 80 por ciento de su salario desde su lesión hasta finales de temporada. Esta opción sí posibilitaría traer a un cedido de calidad, aunque los futbolistas disponibles a préstamo, o bien son apuestas o bien jugadores que no han disputado muchos minutos esta temporada. Y es aquí donde entran las dudas: tanto Deco como Flick tienen claro que solo se actuará en el caso de traer a alguien que pueda competir por la titularidad y mejore la competitividad de la plantilla.

El Barça ha recibido propuestas de jugadores internacionales que estarían dispuestos a jugar durante seis meses como blaugrana y teniendo claro que, difícilmente, seguirían en el club. En estos momentos, hay algún jugador de la Premier League, del calcio y de la Bundesliga que verían la opción del Barça con buenos ojos aunque deportivamente hay muchas dudas. Flick cree que se debe estudiar bien todos los casos porque considera límite la situación y tiene claro que si no llega un refuerzo atrás la temporada podría quedar comprometida.

Por el momento, la dirección deportiva del Barça tiene claro que será imposible avanzar alguna operación de fichaje para el mes de enero. El club blaugrana estaba negociando con algún futbolista de cara al verano, pero ahora es imposible que salgan y el hecho de no estar aún en la regla del 1-1 condiciona muchísimo la opción de fichar. Hay dos jugadores que gustan mucho como son Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) y Marc Guehi (Crystal Palace), aunque deberán esperar a junio. Para ahora solo están encontrando soluciones de emergencia que no acaban de convencer.

La idea de Barça ahora es esperar acontecimientos y tirar de los recursos de la casa. El club ya tiene claro el regreso de Ronald Araujo tras el parón de Liga y el central ha estado trabajando físicamente por lo que debería estar listo para jugar en enero. Y hay otra solución: Marc Bernal ha progresado mucho, está con más confianza y más ritmo y va a comenzar a tener más minutos en la posición de pivote, algo que podría liberar a Eric Garcia para que jugue de central en determinados partidos. Eso sí, sin fichar el riesgo es máximo ya que cualquier percance a partir del mes de febrero dejaría al equipo ya prácticamente sin efectivos.

Flick se ha ido de vacaciones dejando clara su preocupación y la dirección deportiva está trabajando para buscar soluciones. Y es que también tienen claro que a mitades o finales de enero podría surgir alguna oportunidad que ahora se ve en viable. Se está trabajando para darle alternativas a Flick, pero no está nada claro se firme salvo que llegue un futbolista indiscutible y, a poder ser, que pueda jugar como central y lateral.