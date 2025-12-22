Al Ahly endurece las condiciones para que Hamza Abdelkarim fiche por el Barça

Sigue el culebrón del fichaje de Hamza Abdelkarim por el Barça. El club blaugrana lleva ya semanas negociando su contratación y con el futbolista completamente ligado, pero el Al Ahly ha endurecido las condiciones económicas en las últimas horas y podrían hacer peligrar la operación. El medio egipcio 'Koraplus', explicó que el Al Ahly acepta la cesión del delantero hasta junio, pero pide una opción de compra de ocho millones de euros, en los que dos serían fijos y los otros seis en variables en función del rendimiento del juhador.

El Barça, en principio, no deseaba pagar más de 4 millones de euros por la opción de compra al considerar que el delantero egipcio aún no ha entrado en el fútbol profesional. Su primera propuesta, por tanto, no habría sido aceptada aunque hay margen para que los dos clubs lleguen a un acuerdo ya que las relaciones son buenas.

El Al Ahly también desea un veinte por ciento de una futura venta del delantero mientras que el Barça solo está dispuesto a ceder un diez por ciento. Y ese punto sí que es absolutamente innegociable para el club blaugrana.

Hamza Abdelkarim, que se destapó en el último Mundial sub'17 de Qatar quiere fichar por el Barça y está presionando todo lo posible para poder salir de Egipto. Y sabe que puede ser su gran oportunidad ya que cumple 18 años en enero y el Barça le quiere incorporar de forma inmediata para que refuerce al Barça Atlètic. Si la operación sale bien, Hamza realizaría la pretemporada con el primer equipo el próximo verano.