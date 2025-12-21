¿Puede fichar el Barça para cubrir la lesión de Christensen?

El FC Barcelona confirmó este domingo que Andreas Christensen sufre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por un mal gesto en el entrenamiento, y que se ha optado por un tratamiento conservador. El club no fija un plazo de baja y lo supedita a la evolución del jugador, un detalle clave para entender si se activa o no la vía excepcional.

El calendario manda: el mercado abre en enero

A día de hoy, el Barça no puede “inscribir” a un fichaje de inmediato si no está dentro del periodo de registro. En LaLiga, el mercado de invierno arranca el 2 de enero y se cierra el 2 de febrero de 2026, ambos inclusive. Eso significa que, aunque el club pueda avanzar negociaciones, el movimiento deportivo se materializa en ese marco temporal.

Qué dice la norma de LaLiga sobre lesiones de larga duración

Las Normas de Elaboración de Presupuestos de LaLiga contemplan que el Límite de Coste de Plantilla Deportiva Inscribible (o la capacidad de inscripción) pueda excederse para dar de alta a un “jugador de nueva inscripción” que sustituya al lesionado, siempre que exista una previsión de incapacidad igual o superior a cuatro meses. Esa previsión debe estar avalada por un informe médico favorable de la Comisión Médica de LaLiga, que el club debe solicitar dentro de los 25 días naturales desde que se produjo la lesión.

En el caso de lesiones producidas entre el 1 de octubre y el cierre del mercado de invierno (como la de Christensen en diciembre), la inscripción del sustituto debe solicitarse en los 20 días naturales posteriores al informe favorable de la Comisión Médica o, si es posterior, hasta el cierre del propio mercado invernal. Traducido: el Barça necesita el “ok” médico de LaLiga y, a partir de ahí, tiene una ventana reglada para ejecutar la inscripción.

Qué tipo de fichaje permitiría y qué riesgos tiene

La propia norma acota el uso: es para una nueva inscripción (no una renovación) y no permite sustituir a un jugador de campo por un guardameta o al revés. Además, si el jugador lesionado reaparece “demasiado pronto” respecto al plazo reconocido (hay un régimen de penalización si se alinea o convoca antes de que transcurran determinados meses desde el informe), el castigo puede ser severo en forma de reducción del límite/capacidad de inscripción.

El punto económico, al final: cuánto margen real genera

El exceso máximo se limita, en todo caso, al 80% del coste imputado del jugador lesionado como coste de plantilla inscribible, sin contar la amortización de sus derechos federativos, y además se prorratea según el momento de la temporada. Y si el sustituto firma más allá de la temporada en curso, LaLiga no admite la inscripción si el club no tiene saldo disponible para la temporada siguiente.

Por lo tanto, lo primero que debería hacer el Barça para poder cubrir la baja de Christensen es que el jugador sea evaluado por la Comisión Médica de LaLiga y si se certifica que supera los 4 meses de baja, tramitar la inscripción del nuevo jugador dentro de los márgenes del 'Fair Play'.

Como antecedente reciente de este mismo mecanismo, el propio club explicó en verano que la Comisión Médica de LaLiga consideró que la lesión de Ter Stegen cumplía criterios de larga duración y que eso permitía tramitar la inscripción de Joan García.