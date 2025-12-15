Las exigencias económicas de Nico Schlotterbeck

Pese a la gran irrupción de Gerard Martín como central, que parece haberse asentado gracias a su gran rendimiento como titular en la zaga junto a Pau Cubarsí, el Barça sigue pendiente al mercado de defensas por su corta nómina, así como para tener trabajadas algunas alternativas en caso de que Ronald Araujo no pueda volver a vestir la elástica azulgrana.

En este contexto, uno de los favoritos para Hansi Flick es Nico Schlotterbeck, central alemán del Borussia Dortmund que finaliza su contrato en 2027 y no parece dispuesto a ampliar su vinculación por el momento, aunque sus demandas salariales en el contexto económico del club azulgrana podrían dificultar mucho cualquier movimiento.

Nico Schlotterbeck rematando de cabeza ante el Bayern de Múnich / CHRISTOPHER NEUNDORF

El salario que podría cobrar Nico Schlotterbeck

El internacional por la 'mannschaft' ha despertado el interés de múltiples clubes, como Bayern de Múnich y Real Madrid, lo que provoca que su futuro parezca estar ligado en cierta manera al de Dayot Upamecano, jugador de los bávaros que tampoco parece próximo a extender su contrato y que, de la misma forma, interesa al conjunto merengue. El central francés, según Bild, exigiría 20 millones de salario al año más una prima de otros 20, lo que invita al conjunto muniqués a ir a por otra opción, y es ahí donde aparece el nombre de Schlotterbeck.

Pero el interés por él no solo se limita a Bayern y Barça, ya que el Real Madrid se mantiene en la puja y el jugador no vería con malos ojos recalar en la capital, por lo que todas las puertas están abiertas en estos momentos.

Una cosa sí parece clara, el club que quiera hacerse con los servicios del defensor del Dortmund deberá rascarse los bolsillos, pues tal y como informa 'BILD', entre salario y primas los emolumentos que le ofrece su actual club llegan a los 14 millones brutos anuales, mientras que el otro gigante de la Bundesliga podría llegar a plantearle una oferta que llegara a los 15 millones por año.

Nico Schlotterbeck en Champions / Martin Meissner / AP

Además, el precio del traspaso tampoco sería especialmente asequible, ya que el Borussia Dortmund no estaría dispuesto a dejarle marchar por menos de 50 millones, siempre según información del medio alemán. De esta manera, si el Barça decidiera ir con todo a por él, el paquete total de un contrato de cinco años ascendería hasta los 125 millones, una cifra que habrá que ver si el club azulgrana puede llegar a plantearse en los siguientes mercados, ya que sigue con problemas respecto al Fair Play.