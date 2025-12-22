Situación límite para Ter Stegen: Alemania le presiona para que tome una decisión con el Barça

La selección alemana comienza a impacientarse con la situación de Marc-André Ter Stegen, prácticamente sin minutos en el Barça desde que tiene el alta médica. El director deportivo de Alemania, el exfutbolista Rudi Völler, fue muy claro al hablar sobre su convocatoria y dejó en manos del portero su futuro: "Da igual si sigue en Barcelona o en otro sitio, al final tiene que jugar. Y luego todos nos alegraremos por él si, después de muchos años como portero de nivel mundial a la sombra de Manuel Neuer, tiene la oportunidad de estar bajo palos en un Mundial”, comentó a 'Kicker'.

Völler reveló que Ter Stegen está en permanente contacto con los miembros del staff de la selección, que han ido monitorizando su recuperación y están a la espera de que pueda tener una oportunidad para ser titular a través del mercado de enero: "Marc está en muy estrecho contacto con nuestro entrenador de porteros Andreas Kronenberg desde hace meses".

El director deportivo de la selección alemana indicó que el seleccionador, Julian Nagelsmann, aún no tiene claro el tema de la portería y que todo puede quedar abierto en función de lo que pase con Ter Stegen: "Puede ser que siga estando un poco abierto, porque mucho depende de Marc-André y de lo que pase con él. Oliver Baumann lo está haciendo de maravilla hasta ahora, pero está la opción de Marc y hay que estar atentos.