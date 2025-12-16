La convocatoria del Barça ante el Guadalajara

El Barça viaja a Guadalajara con una convocatoria muy reconocible, pese a medirse a un CD Guadalajara que milita en Primera Federación. El técnico, Hansi Flick, no quiere sorpresas y se lleva a sus pesos pesados, aunque la mayoría apuntan al banquillo y solo recurriría a ellos en caso de necesidad. Sin embargo, el técnico alemán ha sorprendido al final con un nombre inesperado, aunque hasta cierto punto lógico, porque se lleva a todos los disponible... incluido Joan Garcia.

Flick no se fía del Guadalajara. La Primera Federación es una competición muy competitiva, como él mismo pudo apreciar la pasada temporada con el descenso del Barça Atlètic. El rival de esta noche se encuentra en zona de descenso, pero no valen las confianzas en una eliminatoria en la que el ganador se decide a partido único en el feudo del conjunto de menor categoría. En este caso, el Guadalajara en el Pedro Escartín.

Los tres jugadores que están de baja son Araujo, Gavi y Olmo, a los que finalmente no se ha unido Robert Lewandowski, al estar recuperado de las molestias que le impidieron disputar ni un solo minuto el sábado frente a Osasuna.

En la portería ha llegado la gran sorpresa, porque a pesar de que Joan Garcia no será titular, Flick lo ha incluido en su lista final para Guadalajara. Eso sí, Szczesny y Ter Stegen se disputan el puesto, con Joan Garcia como espectador de lujo, como declaró Hanski Flick en la rueda de prensa previa al partido.

El mensaje del técnico del Barça es claro: máxima concentración en los dos partidos que restan antes de final de año, aunque el primero de ellos sea contra un modesto en la Copa. No quiere sorpresas...

La alineación será una mezcla de jugadores del primer equipo con los del filial para competir con plenas garantías en el penúltimo duelo del año antes de cerrar el 2025 con el enfrentamiento liguero del domingo ante el Villarreal en La Cerámica.

Porteros: Szczesny, Ter Stegen y Joan Garcia

Defensas: Koundé, Christensen, Gerard Martín, Jofre, Balde y Cubarsí

Centrocampistas: Casadó, De Jong, Fermín, Eric Garcia, Bernal, Tommy Marqués, Dro y Pedri

Delanteros: Roony, Rashford, Ferran Torres, Lamine, Lewandowski y Raphinha