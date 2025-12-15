Guadalajara - Barça: alineaciones probables para los dieciseisavos de la Copa del Rey

El FC Barcelona debuta esta temporada en la Copa del Rey este martes a las 21 horas. El conjunto azulgrana se traslada al Estadio Pedro Escartín para medirse al Guadalajara, decimoséptimo clasificado de Primera Federación. Los pupilos de Hansi Flick, actuales campeones de la competición, inician su camino para revalidar el título con la presencia de los menos habituales.

El Barça aterriza en la Copa del Rey tras sumar su quinto triunfo consecutivo, esta vez contra Osasuna por 2-0, con doblete de Raphinha. Tras la victoria del Real Madrid frente al Alavés, la distancia se estabiliza en los cuatro puntos, antes de afrontar la última jornada de 2025, en la que los catalanes se verán las caras contra el Villarreal, que amenaza la segunda plaza de los blancos.

Oportunidad para los menos habituales

La importancia de ese choque obligará al entrenador alemán a introducir rotaciones contra el Guadalajara. En portería, Szczesny, recuperado de la gastroenteritis, y Ter Stegen batallan por el puesto de titular en el torneo copero, aunque el polaco, con más ritmo de competición, parte con ligera ventaja. En los laterales, Flick optará por Kounde y Jofre Torrents, mientras que en el centro de la zaga Christensen y Gerard Martín formarán la pareja de centrales para dar descanso a Cubarsí.

Por delante de ellos, en el doble pivote, De Jong y Casadó tienen la oportunidad de convencer al técnico azulgrana, que no termina de encontrarles sitio en el once. En la mediapunta, Fermín será de la partida para ir sumando minutos, tras superar sus molestias en el sóleo. A su izquierda, Flick apostará por Dro, mientras que por derecha llega la hora de Bardghji, que tendrá su ocasión de refrendar su gran partido contra el Betis. En la delantera, con Lewandowski, que apuntaba a la titularidad, tocado, el entrenador germano deberá improvisar y situar a Rashford como nueve.

Alineaciones probables Guadalajara - Barça

CD Guadalajara: Amador Zarco; Julio Martínez, Javier Ablanque, Daniel Gallardo, Víctor Rodríguez; Toño Calvo, Samu Mayo, Raúl Tavares; Neskes, David Amigo y Salifo.

FC Barcelona: Szczesny; Kounde, Christensen, Gerard Martín, Jofre; De Jong, Casadó, Fermín; Dro, Rashford y Bardghji.