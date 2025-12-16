Rotación masiva, pero con casi toda la artillería a Guadalajara

Ni jugar contra un rival dos categorías inferior ni el hecho de que este se encuentre en puestos de descenso y sea el equipo más goleado de la categoría hacen bajar un pelo la guardia de Hansi Flick. El técnicoalemán ha toreado en suficientes plazas, como se dice coloquialmente, como para saber que este tipo de eliminatorias son trampa y que hay que mantener la tensión 100%.

Para el Guadalajara el duelo de esta noche (21:00) ante su gente es uno de los días más importantes de su historia. Saldrán motivadísimos y dispuestos a comerse el césped, así que cualquier atisbo de relajación lo puede pagar caro el Barça.

Flick saluda a Raphinha y Balde / Dani Barbeito

Entre otras cosas, por eso Hansi Flick ayer no llamó a ningún jugador del filial ni juvenil pensando en dar descanso para el choque de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Así como en otros tiempos y con otros técnicos en el banquillo era habitual desconvocar a varias piezas de la primera plantilla para dar descanso, no se espera que Flick haga lo propio para viajar a Guadalajara. Quizás alguna pieza, a lo sumo.

Tan solo está pendiente de si Roberto Lewandowski puede o no formar parte de la expedición tras no completar con el grupo los dos últimos entrenamientos.

REFRESCOS

Lógicamente, sí se espera un alud de rotaciones respecto al partido del sábado ante Osasuna. Probablemente, siete o más. Del once titular de la última jornada liguera podrían caerse Joan Garcia, Cubarsí, Balde, Eric, Pedri, Raphinha, Lamine y Ferran.

DÍA IMPORTANTE PARA REIVINDICARSE

Tendrán protagonismo algunos menos habituales las últimas semanas como Bardghji, Christensen, Casadó o Marc Bernal. También Dro o Jofre se espera que salgan de inicio en el Pedro Escartín. Veremos el caso de Frenkie de Jong, suplente en los tres últimos compromisos. Caso delicado porque meterlo de inicio en Guadalajara puede ser un mensaje contundente. A pesar de que es evidente de que ahora mismo no es titular indiscutible para Flick.

Flick, el principal valedor de un Gerard Martín que sigue creciendo en su juego / Dani Barbeito / SPO

Parece más complicado que descanse un Gerard Martín que está ‘on fire’, pero que si ya rota Cubarsí es complicado que pueda prescindir de él el técnico de Heidelberg. De cualquier forma, Hansi se llevará a toda la artillería a la ciudad castellanomanchega. La mayoría empezará en el banco, pero es un mensaje claro de que no quiere ningún exceso de confianza.