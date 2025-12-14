Szczesny se entrena y sigue abierto el 'dilema Ter Stegen'

En plena bonanza tras la racha de siete victorias consecutivas, Hansi Flick se encuentra con un dilema en la portería. Ter Stegen ya suma dos convocatorias seguidas, y aunque aún no ha debutado esta temporada, el encuentro ante el Guadalajara de este martes obliga a Flick a tomar una decisión sobre la portería en la Copa.

Que Szczesny se haya entrenado con normalidad este domingo tras superar la gastroenteritis que le impidió estar ante Osasuna añade aún más ingredientes al debate. Flick, que ya reconoció que había hablado con Ter Stegen hace unos días, puede escoger varios caminos ante una gestión espinosa.

La más conservadora sería mantener a Joan Garcia como el portero titular, también en la Copa. Una decisión que tampoco evitaría que se siga hablando de Ter Stegen, pero que mantendría la incógnita sobre cuál es el número 2 en la portería para Flick. Otra posibilidad, la que puede parecer más verosímil, es que sea Tek el escogido, por una cuestión de estado de forma.

Los argumentos de Flick

Flick siempre tendría el argumento, para defender su decisión, que Ter Stegen lleva muchos meses parado y necesita más entrenamientos para acercarse a su mejor nivel. Szczesny, en cambio, pudo competir durante la ausencia de Joan Garcia por lesión y está en forma.

Esta parecería la decisión más lógica pero no por eso seguiría siendo problemática en clave Ter Stegen. De entrada, pocas ocasiones parecen más claras para poder tener minutos que en la Copa. Y, además, el alemán podría interpretarlo como una falta de confianza.

Flick además también tiene que calibrar los intereses del club: si la intención del Barça fuera buscar una salida, ¿qué es mejor dejarle claro al alemán que será el tercer portero o ponerlo en el escaparate dándole minutos?

Hasta ahora, todos los mensajes de Ter Stegen estos meses a través de las redes han sido de compromiso con el Barça. Una postura coherente con lo que dijo este mismo verano cuando parecía tener un pie fuera. Su objetivo es seguir. Hace unos días, en una entrevista a la Cadena SER, Deco, dejó abierto el futuro del alemán.

"Con Ter Stegen lo primero es recuperarse. Es un jugador que tiene contrato con nosotros y lo que necesita es poder estar disponible. A partir de ahí, las decisiones del entrenador son las que mandan", fue la primera reflexión del director deportivo. "Cuando fichamos a Joan sabíamos que tenía presente y futuro. Primero hay que entender el contexto y Ter Stegen seguro que va a buscar sus opciones de jugar".

Deco apuntó a Flick y el técnico lo único que ha aclarado hasta ahora de manera tajante es que Joan García es su número '1'. El sábado, tras la victoria ante Osasuna, al ser preguntado por el portero de la Copa, dijo que había que ver si Tek estaba recuperado. El polaco se ha entrenado este domingo con normalidad y la duda sigue sin despejarse.