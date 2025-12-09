Así es el CD Guadalajara, el rival del Barça en la Copa del Rey: estadio, jugadores y división

El FC Barcelona ya tiene rival en su estreno en la Copa del Rey 2025/2026, el Club Deportivo Guadalajara. Los pupilos de Hansi Flick viajarán a Castilla-La Mancha para enfrentarse a partido único al equipo dirigido por Pere Martí, de Primera RFEF, en los dieciseisavos de final, que se disputarán los días 16, 17 y 18 de diciembre.

El club azulgrana debuta en la competición tras estar exento en las primeras dos eliminatorias, al ser uno de los cuatro conjuntos que participa en la Supercopa de España del próximo mes de enero, junto al Real Madrid, Atlético y Athletic Club. Además, este privilegio ha propiciado que la primera toma de contacto del FC Barcelona en este torneo sea ante un rival dos categorías inferior, mientras que la mayoría de equipos de LaLiga se verán las caras contra uno de Segunda División.

El Deportivo Guadalajara, que viene de eliminar al Cacereño y al AD Ceuta en las dos rondas previas, no está teniendo una temporada fácil en Primera RFEF. Pese a ganar a Osasuna Promesas el pasado fin de semana, el equipo manchego ocupa posiciones de descenso. Especialmente negativa fue la racha del equipo entre el 26 de septiembre y el 29 de noviembre: solo ganó uno de los once partidos que disputó (cinco empates y cinco derrotas), precisamente el de la primera ronda de Copa ante el Cacereño.

Si por algo destaca la plantilla del CD Guadalajara es por la ausencia de un goleador destacado. Neskes, Pablo Muñoz y Caropitche comparten la categoría de máximos goleadores del equipo con tres tantos cada uno. Aunque de cara a la portería rival los de Pere Martí promedian una diana por partido (15), el aspecto que los está condenando es el defensivo. Son, junto con Real Avilés, Mérida y Arenas, los más goleados del Grupo 1 de Primera RFEF (21 tantos en contra).

El Guadalajara disputa sus partidos como local en el Estadio Pedro Escartín, con capacidad para unos 6.000 espectadores. Situado a escasos metros del río Henares, fue inaugurado el 1 de abril de 1970. Desde entonces, el campo ha sufrido varias reformas, la última de ellas en 2011 como consecuencia del ascenso del Deportivo Guadalajara a Segunda División, categoría que mantuvo en el terreno de juego, pero que perdió en los despachos en 2013 por irregularidades en la ampliación de capital del club.

Defensa del título

El Barça busca revalidar el título que conquistó la temporada pasada, cuando derrotaron por 3-2 a los blancos en la final de La Cartuja con gol de Koundé en el 116' y, a su vez, mantener el honor de los clubes catalanes, pues todos excepto los vigentes campeones han quedado apeados del torneo en las dos primeras rondas.

Antes del encuentro en tierras manchegas, el FC Barcelonarecibirá en el Spotify Camp Nou este sábado 13 de diciembre a Osasuna. Tras el enfrentamiento copero, los azulgranas cerrarán el año 2025 el domingo 21 de diciembre contra el Villarreal en el Estadio de La Cerámica.

"El césped no será un problema, vamos a competir"

Carlos Ávila, presidente del Guadalajara, valoró en el ‘Què t’hi jugues’ de la ‘Cadena SER’ el emparejamiento con el Barça. “¿Contentos? Pues te puedes imaginar. Para nosotros como club y para la ciudad de Guadalajara, recibir a una institución como el FC Barcelona es un motivo de orgullo. Seguro que vamos a competir. Lo vamos a intentar”, declaró.

El máximo dirigente del club manchego explicó que “vamos a intentar ampliar el aforo” de su estadio. “Si es por espacio, lo tenemos. Pero en tiempos estamos muy ajustados. Mañana vendrán los técnicos, pero calculamos que podrán entrar 1.000 o 2.000 personas más”, pronosticó antes de considerar que el “césped está bastante bien” y “no será un motivo de preocupación para el Barça”: “Los clubes de Primera y Segunda RFEF tenemos el condicionante económico a la hora de cuidar el césped como deberíamos. Pero tenemos a dos personas encargadas y una gran empresa encargadas de mimar cada día el terreno de juego”.

Sobre la situación deportiva del equipo de Pere Martí, Carlos Ávila se mostró optimista de cara al futuro. “Es verdad que en Liga no estamos en las posiciones en las que nos gustaría, pero hemos tenido muchas lesiones. Ahora que los jugadores se van recuperando estamos encontrando otra vez las mejores sensaciones”, sentenció.