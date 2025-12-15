Guadalajara - Barcelona: horario y dónde ver por TV el partido de 1/16 de la Copa del Rey

El FC Barcelona continúa firme en LaLiga y encadena su mejor dinámica del curso. La victoria ante Osasuna, resuelta con un doblete de Raphinha, confirmó el gran momento del equipo de Hansi Flick, que sumó su séptimo triunfo consecutivo en el campeonato y dio un nuevo golpe sobre la mesa en la lucha por el título.

El Barça aparca momentáneamente LaLiga y centra ahora su atención en la Copa del Rey, una competición en la que todavía no ha debutado esta temporada. Su participación en la Supercopa de España le permitió esquivar las dos primeras eliminatorias, retrasando su estreno hasta los dieciseisavos de final.

El primer obstáculo copero será el CD Guadalajara, conjunto de Primera RFEF que ha alcanzado esta ronda tras dejar en el camino al Cacereño y al AD Ceuta. El equipo dirigido por Pere Martí llega con ilusión, aunque su realidad en la liga es compleja, ya que ocupa posiciones de descenso y atraviesa un momento delicado en el campeonato doméstico.

Será una nueva oportunidad para que Flick gestione rotaciones y dé minutos a jugadores menos habituales sin perder de vista el objetivo de avanzar en el torneo. Aunque la gran duda reside en la portería, donde el técnico alemán mantiene la duda sobre quién ocupará los tres palos. Lo único seguro es que Joan Garcia descansará, aunque se mantiene el misterio sobre si será Ter Stegen o Szczesny el titular en el duelo copero.

Horario del Guadalajara - Barça

El encuentro a partido único entre el FC Barcelona y el CD Guadalajara se disputará el martes 16 de diciembre a las 21:00 horas (CET) en el Estadio Pedro Escartín ante 6.000 espectadores.

Dónde ver el Guardalajara - Barça

El partido podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar+, también en el canal M+ LaLiga. Los diales de los canales en las distintas plataformas son los siguientes: Movistar+ (M7), Orange Fútbol 1 (107) y M+ LaLiga (M54 y O110).

Además, como siempre SPORT te ofrecerá la narración en vivo, la crónica del encuentro, las reacciones más destacadas y toda la última hora de un duelo que marcará el estreno copero del Barça esta temporada.