La conjura tras la 'Crisis Araujo' que convenció a Flick

Antes de que se hiciera pública la "baja indefinida" de Araujo por problemas de salud mental, en la plantilla la preocupación por el uruguayo ya duraba días. La expulsión ante el Chelsea, y el ruido posterior, fue un detonante pero es algo que ya estaba latente en el futbolista desde hacía semanas.

Según apunta LaTdT de Catalunya Ràdio, esa inquietud hizo que varios jugadores dieran un paso adelante y expresaran su preocupación al técnico. En la charla con el técnico, que habría sido un corrillo en el que se habrían ido sumando jugadores, se habrían puesto al servicio del equipo para compensar la baja de Araujo.

El mensaje de Flick

El mensaje de Flick fue claro en este sentido: la mejora manera de ayudar a Araujo era competir bien y ganar para enviarle el mensaje de que podía recuperarse sin prisas.

Futbolistas como Koundé, De Jong o Christensen participaron de este encuentro con el técnico y algunos como Jules y Frenkie se habrían puesto a disposición del técnico por si los necesitaba como centrales. La respuesta de Flick habría sido muy positiva y habría tranquilizado a la plantilla destacando que uno de los grandes activos del grupo es la polivalencia.

Un aspecto que el alemán está aprovechando con futbolistas como Eric, Gerard Martín, De Jong, Raphinha, Ferran, Fermín, Olmo o Lamine.

En este caso al tratarse de un central, Flick tiene las opciones naturales de jugadores como Cubarsí, Eric, Christensen, pero también alternativas como Gerard Martín o Koundé, que también pueden jugar de centrales.

La charla con los jugadores dejó muy buenas sensaciones al técnico que vio uno de los aspectos que considera claves para tener éxito: la unión del grupo. Una impresión que los resultados han confirmado, ya que el Barça encadena siete victorias y está en una situación privilegiada en LaLiga.

El conjunto de Flick ha sabido aprovechar una racha importante de partidos en el Spotify Camp Nou. Además Flick parece que ha encontrado en el triángulo que forman Cubarsí, Gerard Martín y Eric Garcia la red de seguridad defensiva que estaba buscando.