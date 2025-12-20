Christensen, baja de última hora por lesión

Hansi Flick sufrió un contratiempo de última hora en la sesión preparatoria previa al desplazamiento a Villarreal para afrontar el último partido del año 2025. El danés Andreas Christensen se lesionó, quedándose fuera de la lista de expedicionarios para el encuentro de La Cerámica.

Fue el periodista Xavi Lemus de 'TV3' el que adelantó la información al comprobar, a la llegada de la expedición blaugrana a Villarreal a última hora de la tarde, que el defensa central no se encontraba entre los integrantes del grupo.

Christensen estaba entrando en el equipo de manera muy puntual, sobre todo en la recta final de los partidos. Sin embargo, Hansi Flick pudo contar con él en Guadalajara como titular, disputando 86 minutos y rindiendo a un buen nivel, hasta el punto de ser el autor del primer tanto del Barça para conseguir el pase a los octavos de final de la Copa.

Andreas estaba participando en la sesión preparatoria de este sábado antes de viajar, pero sufrió un problema en la rodilla que le hizo causar baja. Será este domingo por la mañana cuando se sumeterá a pruebas más exhaustivas para establecer el diagnóstico exacto de la lesión.

En estos momentos Flick dispone de Cubarsí, Eric García, y Gerard Martín para jugar en la posición de defensa central, además de Jules Koundé pues no hay que olvidar que la demarcación original del internacional francés es esta, aunque se ha consolidado como lateral derecho. Además de Christensen está de baja Ronald Araujo; está previsto que el capitán azulgrana se reincorpore a la dinámica del grupo a principios de año.