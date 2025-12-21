El Barça recupera la mejor versión de Marc Bernal

La actuación de Marc Bernal frente al Guadalajara ha servido para ratificar lo que el Barça sospechaba desde hace tiempo, y es que el futbolista tiene algo especial. En apenas media parte, el mediocentro mostró una personalidad y una lectura del juego que explican por qué el club no dudó en renovarlo apenas un día después de su grave lesión en Vallecas. Aunque no es un futbolista que llame la atención en exceso y huye de adornos innecesarios, el de Berga aportó orden y estabilidad al equipo azulgrana antes de ser sustituido al descanso.

La espera ha valido la pena

Internamente, la satisfacción es total, aunque el camino no ha sido fácil. El club decidió frenar al jugador durante 12 meses exactos tras su operación, una gestión que generó bastantes críticas externas. Pese a que Bernal se entrenaba con aparente normalidad y parecía listo mucho antes, la dirección deportiva y el staff médico priorizaron la seguridad sobre las prisas. En el Barça defendieron siempre que el objetivo era un regreso al cien por cien, evitando cualquier riesgo de recaída que pudiera lastrar su carrera a largo plazo.

Ahora todo eso forma parte del pasado y en el club están convencidos de que Bernal es el jugador a “explotar” en esta segunda mitad de la temporada, y ya existe la intención de que gane peso en la rotación de forma progresiva. Tras más de un año, en el staff técnico ya se le empieza a considerar un recambio de garantías, capaz de ayudar en cualquier partido, conscientes de su calidad para aportar al equipo incluso ante grandes rivales. Aunque aún debe trabajar intensamente para hacerlo de inicio, la sensación es que ya se ha recuperado al Marc Bernal que se vio antes de caer lesionado de gravedad.

Futuro azulgrana

De hecho, la confianza de Hansi en él fue la que bloqueó cualquier posibilidad de salida durante el mercado invernal. Aunque hubo ofertas sobre la mesa para que saliera cedido en busca de minutos, la respuesta del Barça fue tajante y, aunque lo analizaron, en ningún momento se lo llegaron a plantear de manera seria. El técnico lo tiene en muy alta estima y lo considera una pieza importante para sus esquemas, por lo que fue una posibilidad real que no se llegó a estudiar muy detenidamente. Ahora, con el respaldo total del club, Marc Bernal encara este tramo final del curso como una de las realidades más ilusionantes del nuevo proyecto azulgrana.

Curiosamente, se habla mucho de fichajes en la delantera y en la defensa, pero no del centro del campo, y no es casualidad. Porque cuando hay certezas, no hacen ruido. Y en Can Barça saben que hay Bernal para rato.