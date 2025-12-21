Un 'last dance' de altura para despedir el 2025

El Barça puso rumbo anoche a Villarreal y ya ha amanecido hoy en la localidad de la Plana Baixa. Los blaugranas se enfrentan este mediodía (16:15 horas) al submarino amarillo en el que será el último partido del 2025. Un partido de alto nivel entre dos de los mejores equipos del campeonato doméstico que prometen una buena tarde de fútbol en el Estadio de la Cerámica, donde siempre tuvo que disputarse este encuentro, aunque algunos se empeñasen en trasladarlo a Miami.

Después de superar al Guadalajara en el estreno del equipo en la Copa, el equipo vuelve a activar el chip de la Liga y Hansi Flick no hará concesiones en su once inicial. Saldrá con todos los disponibles para cerrar el año con un buen sabor de boca. A los lesionados ya conocidos (Araujo, Gavi y Olmo) se sumó Pedri, quien no viajó con el equipo por precaución a causa de unas leves molestias musculares.

En la portería volverá a enfundarse los guantes Joan Garcia, después de ceder su puesto a Marc-André ter Stegen en el duelo copero. Toda la línea defensiva volverá a cambiar respecto al duelo en Guadalajara: regresarán los suplentes Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Balde.

Las dudas están en el centro del campo, aunque la posición de Eric Garcia en el pivote es inamovible. En la segunda altura podría situarse De Jong, aunque no habría que descartar a Casadó; mientras que Fermín tiene todos los números de regresar a la mediapunta, salvo que Flick no vuelva a hacer inventos con Raphinha o Lamine Yamal por dentro.

Arriba, tanto el de Rocafonda como el brasileño se perfilan para ocupar los extremos del ataque y volvemos a la misma duda de muchos partidos: ¿quién será el '9' del equipo? Ferran Torres descansó en la Copa y Lewandowski viene de dos partidos sin tener minutos por unas molestias en los isquiotibiales, pero Flick aseguró en rueda de prensa que está en perfectas condiciones para este fin de semana.

Por contra, y a diferencia de las últimas convocatorias, el único futbolista sin ficha del primer equipo en viajar con la expedición blaugrana fue Dro; mientras que Jofre Torrents, Tommy Marqués y Toni Fernández se quedaron en la capital catalana.