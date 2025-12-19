El planteamiento de Christensen al Barça sobre su futuro

Andreas Christensen ha regresado al primer plano de la actualidad del FC Barcelona tras varios meses relegado a un rol de absoluto secundario. Su buen partido de Copa del Rey en Guadalajara, con gol incluido, le ha permitido recuperar foco mediático en un momento importante para su carrera futbolística. A las puertas de cumplir 30 años en el mes de abril, el internacional danés finaliza contrato a final de la presente temporada.

Sus números deportivos en estas últimas campañas son más que discretos por culpa de los reiterados problemas que le han impedido tener un mínimo de regularidad. Numerosos condicionantes le han acompañado hasta situarle en el mercado de manera recurrente pendiente de algún tipo de traspaso o cesión. Al final, nada de nada. Christensen sigue siendo ese central de lujo para un Hansi Flick que solo en contadas ocasiones ha disfrutado de su talento.

'AC' lo tiene claro

Aprovechando el buen nivel de Christensen frente al Guadalajara, estos últimos días la rumorología respecto a su futuro se ha disparado por completo. Hasta la fecha, Andreas se ha mostrado de lo más discreto a la hora de conceder entrevistas para abordar todo aquello que puede acontecer más allá del próximo 30 de junio. El danés tiene planes, algunos no dependen de él, pero sus deseos sí quedaron claros en una reciente entrevista concedida a Tipsbladet.

"No me afecta esta incertidumbre respecto a mi futuro. Ahora estoy en un buen momento y no creo que tenga que cambiar nada en mi vida diaria. Por supuesto que me gustaría tenerlo todo bajo control y saber qué pasará, pero no es algo que cambie mi estado de ánimo y de lo que esté hablando de manera continua", asegura el central.

En la entrevista a Tipsbladet, Christensen sí deja clara su propia hoja de ruta, su gran deseo de cara a final de temporada. "Es el momento de dar todo lo que pueda dentro del terreno de juego y que esto sea suficiente para quedarme".

A la hora de analizar posibles negociaciones sobre una ampliación de contrato, Andreas no se muestra partidario de alimentar especulaciones o falsos rumores. Con él, todo parece bastante nítido. "No tengo ni idea de lo que quiere hacer el Barça. Solo estoy optando por centrarme en ser parte del equipo y jugar todo lo que pueda. Ahora mismo, aceptaré lo que venga. En estos momentos no he pensado en otras competiciones ni nada de eso. No hay plan B", sentencia.

Pese a no comentar posibles ofertas de Arabia o la Premier League, Christensen sí confiesa un sueño a medio y largo plazo. "Dentro de cinco o seis años me gustaría regresar al Brondby. Pero todo depende de mi situación y la de mi familia. Ahora siento que tengo algo que aportar a un nivel muy alto. En un mundo ideal, veo posible regresar al Brondby".

La Premier no descansa

Los últimos rumores de mercado procedentes de la Premier League llegan a través del portal SportsBoom. En este caso se asegura que tanto el Everton como el Crystal Palace están interesados en repatriar a Andreas Christensen para la liga inglesa la próxima temporada.

La lista de pretendientes varía de semana en semana y se alterna con otros rumores habituales que apuntan al desembarco en la liga de Arabia Saudí. Lo cierto es que si atendemos a las últimas declaraciones del propio futbolista, la primera palabra la tiene el FC Barcelona. Solo en caso de descartar una posible ampliación contractual se abrirá el capítulo de nuevos mercados.