Christensen invita a la próxima ronda

No está siendo la temporada más productiva de Christensen en el Barça. De hecho, desde que llegó, la regularidad no ha sido una de sus mayores virtudes. En parte por las lesiones y, en parte también, por circunstancias ajenas al propio fútbol que todo el mundo respeta, como debe ser. Pero a veces esto del balón ofrece regalos que se reciben con una sonrisa, como ocurrió en Guadalajara, cuando el danés se convirtió en héroe inesperado y, todo hay que decirlo, con cierta ayuda, en la clasificación blaugrana para los octavos.

Christensen no acabó el partido. Solo ha acabado esta temporada tres, ante Rayo, Getafe y Real Sociedad, todos ganados con la excepción del primero, un empate a uno en Vallecas. Es el único fuera de casa que ha jugado hasta el final porque en los dieciseisavos de Copa fue sustituido en el minuto 86. Tiempo suficiente para ser imprescindible en la victoria de los de Flick en la primera ronda disputada en el torneo del KO. Poco menos de un cuarto de hora antes, el central recibió un centro de De Jong que remató en el segundo palo con algo de fortuna. El balón rebotó en el pecho de un defensor del Guadalajara y despistó a Dani Vicente. Gol.

Quinto gol en el Barça

El tanto tardó mucho en llegar porque en este tipo de partidos todo cuesta. Lo definitivo es que supone una inyección de energía para un jugador al que todo le cuesta, pero cuya calidad, talento y complicidad con el resto del vestuario son indiscutibles. Lo celebró con alegría, con una sonrisa entre oreja y oreja y, sobre todo, con el abrazos de sus compañeros.

Los jugadores del Barça celebran el gol de Christensen / Dani Barbeito

Se trata del quinto gol del ex del Chelsea con la camiseta del Barça. Antes había anotado tres en la Liga y uno en la Champions. Es, por lo tanto, el primero que logra en la Copa del Rey. Uno, además, muy importante porque llegó en un momento trascendental para un conjunto que lo estaba pasando mal y viendo cómo la prórroga se acercaba de forma inquietante al final del encuentro. Una gran noticia para Hansi Flick, cuya confianza en el central está fuera de toda duda y es incondicional. Más soldados para la causa.