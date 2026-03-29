Casting abierto: el Barça busca extremos zurdos en el mercado

Marcus Rashford está ante su gran oportunidad en el FC Barcelona. La lesión de Raphinha en un momento clave de la temporada otorgará al atacante inglés la posibilidad de demostrar a la dirección deportiva blaugrana que la opción de compra de 30 millones de euros contemplada en el acuerdo de cesión con el Manchester United es una buena oportunidad de mercado. Tanto Deco como Hansi Flick están satisfechos con su rendimiento a pesar de la pérdida de protagonismo reciente y del propio futbolista dependerá que el club decida o no lanzarse a por su fichaje en verano. Todos los escenarios están abiertos.

Rashford llegó el pasado verano casi como tercera opción por la banda tras frustrarse los fichajes de Nico Williams y Luis Díaz, dos futbolistas con traspasos imposibles de alcanzar por el límite salarial blaugrana. La opción del inglés se concretó con rapidez y fue una oportunidad porque el Manchester United deseaba sacárselo de encima y el futbolista priorizaba claramente ir hacia el Camp Nou. Rashford llegó a rebajarse el salario para una cesión que el Barça pudo encajar financieramente.

El inglés se adaptó muy rápido y comenzó a rendir aprovechando las bajas ofensivas. Su balance fue más que estimable a nivel goleador y en asistencias y Hansi Flick estaba encantado porque aportaba un perfil diferente al de otros jugadores ofensivos: rapidez, desborde, chut y buen golpeo a balón parado. Tanta satisfacción había que el entorno del jugador estuvo en Barcelona en febrero para encarrilar su continuidad. El Barça siempre ha tenido claro que se deben pagar los 30 millones al United para firmarle, pero ajustar el salario del jugador en un contrato más largo para que no hubiera problemas de inscripción.

Los números ya están hechos, pero el Barça no ha dado su aprobación final. Hace tan solo un mes el club estaba por la labor de ejecutar la opción de compra, pero antes de tomar la decisión definitiva se ha decidido explorar el mercado para contemplar alguna opción más joven y con proyección de futuro. A Rashford y su entorno no se les ha comunicado nada, pero tampoco se les ha asegurado al cien por cien que su continuidad está garantizada. Últimamente ha jugado menos, pero en el tramo decisivo del curso podría aprovecharse de las lesiones en la parcela ofensiva. Este rendimiento marcará absolutamente su futuro en la entidad blaugrana.

Alternativas con proyección de futuro

La dirección deportiva del Barça está analizando perfiles que tiene encima de la mesa y que considera interesantes a nivel deportivo y económico. Y es que el montante total de la operación Rashford -traspaso más ficha- es muy alto y complicaría también la posibilidad de firmar dos jugadores 'top' para el próximo proyecto con Bastoni y Julián Álvarez como máximos candidatos. Dos de los nombres que se analizan son Andreas Schjelderup, extremo del Benfica, y Víctor Muñoz, extremo de Osasuna. También existe la posibilidad de Jan Virgili, que fue traspasado al Mallorca, aunque en estos momentos no se contempla su regreso y sí una venta, ya que el Barça tendría un porcentaje a ingresar.

Schjelderup es un futbolista que gusta muchísimo a los técnicos y a la dirección deportiva después de aquel mítico partido de Champions entre Benfica y Barça que acabó 4-5 en Da Luz. El futbolista danés realizó un festival por la banda que dejó alucinados a los técnicos blaugrana y ahora se ha consolidado en el equipo de José Mourinho. Le representa Rafaela Pimienta, muy cercana a Joan Laporta, y su valor podría llegar a los 30 millones. El caso de Víctor Muñoz es más complicado. Osasuna pagó cinco millones de euros por el cincuenta por ciento de los derechos al Madrid, club que mantiene esa propiedad y que no piensa negociar nada con el Barça. Su cláusula es de 40 millones de euros y se ve excesiva, pero el chico está gustando.

El Barça está siguiendo a otros futbolistas para tener un abanico amplio y decidir a finales de temporada. Y aquí el componente económico será esencial. Todo indica que el club estaría más por la labor de invertir en un traspaso medio, pero firmar a un jugador con un contrato más asumible, aunque Rashford no está descartado. De él depende, y más después de la lesión de Raphinha, que el Barça cambie de opinión.