El dilema del Barça con Ferran Torres: Renovación o salida

Ferran Torres puede ser uno de los nombres en clave de mercado azulgrana el próximo verano. El atacante valenciano acaba contrato el 30 de junio de 2027 y la dirección deportiva del Barça, fiel a su política de que ningún jugador entre en su último año de contrato sin renovar, deberá tomar una decisión al respecto.

La decisión, en estos momentos está en el aire y depende de varios factores. El de Foios realizó un gran final de curso 2025-25, siendo clave, por ejemplo, en el triunfo del Barça en la Copa del Rey, competición de la que fue su máximo goleador, siendo también elegido MVP de la final ganada por los de Hansi Flick contra el Valencia. Su buen rendimiento incluso hizo que el director deportivo de la entidad, Deco, deslizara durante la gira veraniega que Ferran Torres sería el futuro '9' del Barça tras el adiós de Robert Lewandowski.

De hecho, esta temporada, con Ferran Torres y Lewandowski todavía compartiendo vestuario, ha sido más titular el valenciano que el polaco. Un total de 40 partidos ha jugado el de Foios, 26 de ellos de titular, mientras el polaco ha disputado 37, 22 de ellos desde el inicio. Ambos han marcado los mismos goles, 16. Cierto es que el rendimiento de Ferran Torres está yendo de más a menos, pues no ve portería desde el 31 de enero, algo que no preocupa en exceso al atacante, pues es consciente de que el gol es cuestión de rachas y de que el acierto volverá.

La mala racha, sin embargo, puede haber provocado que la oferta de renovación todavía no haya llegado. Sabido es que el Barça tiene como objetivo de mercado para el próximo verano reforzar la posición de delantero, así lo han reconocido los que dirigen el club tanto desde la junta directiva como desde la dirección deportiva y de poder lograr este objetivo puede depender esta propuesta de renovación. También de la decisión que se tome con el otro delantero centro del equipo, Lewandowski.

El polaco acaba contrato el 30 de junio y, teniendo en cuenta que en agosto cumplirá 38 años, se daba por segura su salida. El presidente electo, Joan Laporta, se ha cansado de decir en sus últimas intervenciones que le gustaría que siguiese un año más por todo lo que le ha dado al Barça desde su llegada en verano del 2022. Lewandowski, que tiene importantes ofertas de Arabia Saudí y la MLS, ya ha dicho que todavía no ha tomado una decisión al respecto.

Mientras tanto, Ferran Torres espera y lo hace con tranquilidad. Espera reencontrarse con el gol durante este parón en el fútbol de clubs y ver puerta con la selección española. Está convencido de que cuando entre un gol, entrarán más. También que tiene la confianza de Hansi Flick. Y, para él, eso es lo más importante. No quiere saber nada, de momento, de un futuro lejos del Spotify Camp Nou, pues está muy a gusto en el Barça y en Barcelona. Si tiene que hablar de renovación o de otra cosa, ya se verá.

Su nombre se ha relacionado en los últimos días con el Atlético de Madrid. Allí está como director de fútbol, Mateu Alemany. El balear ya fichó a Ferran Torres para el Barça desde el Manchester City cuando era director deportivo del club azulgrana. Alemany es partidario de reforzar la delantera del equipo madrileño con el delantero valenciano este verano sabiendo que entrará en su último año de contrato. Desde Barcelona hacen otra lectura y ven el deseo del balear como una oportunidad para entrar a negociar por Julián Álvarez. En el Metropolitano, sin embargo, parece que quieren a los dos, aunque nadie se ha dirigido hasta el momento al entorno de Ferran Torres, que espera poder cumplir su deseo de renovar con el Barça.