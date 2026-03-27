Bernardo Silva espera, Mendes aprieta al Barça y Deco pide tiempo

Una temporada más, se puede repetir el culebrón de verano que tiene como a grandes protagonistas a Bernardo Silva y el FC Barcelona. Idénticos personajes, aunque en este caso con los papeles totalmente cambiados. Estamos a finales de marzo y ya se han reeditado los primeros capítulos.

Y es que el club azulgrana no se ha cansado en las últimas temporadas de llamar con insistencia a las puertas de Bernardo y el Manchester City buscando una fórmula para que el crack portugués pudiera abandonar el equipo de Pep Guardiola y así cumplir su vieja aspiración de jugar en LaLiga. Y vestido de azulgrana. Esfuerzos constantes que solo han cosechado reiterados fracasos. Ya sea por las reticencias de Pep hace años o por la precariedad económica del club en las últimas campañas, lo cierto es que que Bernardo Silva solo está a tiro a partir del 30 de junio una vez haya expirado su actual contrato.

Todo un detalle a tener en cuenta y que cambia por completo el relato de hoy en dia. Ahora, por primera vez, es Bernardo Silva quien hace todo lo posible e imposible para firmar por el Barça de cara a la próxima campaña. Eso sí, además de su condición de agente libre, cuenta con una aliado de enorme peso a su lado: Jorge Mendes.

Dudas estratégicas

El aterrizaje de Bernardo Silva en el Barça no está nada claro. Dos dudas iniciales asaltan al cuerpo técnico y la dirección deportiva: el tiempo pasa y Bernardo Silva cumpirá los 32 años el próximo mes de agosto. Además, el portugués explota sus enormes virtudes cuando se desenvuelve justo por detrás de los puntas o bien cayendo por banda derecha en el esquema de Pep.

Es evidente que el Barça busca refuerzos en el mercado, aunque no precisamente en las demarcaciones donde el internacional luso marca diferencias. Bernardo es un crack pero, en condiciones normales, no parece estar en disposición de pelear por desbancar a Pedri o bien Lamine Yamal.

Al margen de disquisiciones tácticas, Jorge Mendes está convencido que su representado tiene argumentos más que suficientes para jugar un papel relevante en el proyecto de Flick de las próximas temporadas. Su versatilidad, calidad técnica y un físico destacado, pese a su edad, le avalan para ejercer ese papel de revulsivo capaz de capaz de romper la dinámica de un partido en cualquier momento. Además, y no es poco, por fin Pedri estaría en condiciones de tener un relevo natural, de características similares. Todo un lujo que evitaría los excesos de minutos que el canario acumula estas campañas.

Hoja de ruta

Las propuestas están sobre la mesa y las conversaciones se encuentran en marcha. El diálogo es fluido, como no podía ser de otra forma, si tenemos en cuenta que el triángulo de protagonistas del culebrón se conoce desde hace años, pero Deco ya habría advertido que aún necesita algo más de tiempo para terminar de diseñar los movimientos que se intuyen importantes en el sistema ofensivo del Barça 26-27.

Con las dudas alrededor de Lewandowski, la incertidumbre que también rodea a Rashford y la siempre exigente normativa del 1:1 parece difícil calibrar a estas alturas el margen de maniobra económico del club azulgrana, no solo para acudir al mercado sino para adecuar los salarios de la plantilla.

Bernardo Silva y Jorge Mendes ya han trasladado que serán pacientes. Priorizan al Barça y esperarán a que Deco y Flick se pronuncien sobre las prioridades del verano. El futbolista portugués tiene ofertas importantes procedentes de Estados Unidos, Arabia Saudita y el Galatasaray turco. Sin embargo, insiste en que su último gran contrato profesional quiere que sea con el Barça. Lo ha manifestado por activa y por pasiva durante años, aunque es ahora cuando queda libre de contrato que está en condiciones de apretar y esperar a que su sueño se haga realidad.