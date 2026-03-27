El ofertón del Barça a Bastoni que allana el camino a su fichaje

Todos los caminos apuntan ya a que el fichaje de Alessandro Bastoni por el Barça puede ser una realidad. El central del Inter estaría a punto de dar el OK a la operación tras la oferta que le ha presentado el club blaugrana para las próximas cinco temporadas. Las cifras salariales que el Barça ha puesto encima de la mesa son sustancialmente superiores a lo que percibe en Italia e, incluso, mejorarían mucho la ficha del futbolista en el caso de que aceptase una mejora y renovación por parte del Inter. Bastoni tiene claro que prácticamente duplicaría su salario en el Barça, por lo que todo se encamina a un fichaje que se haría realidad si los dos clubs llegan a un acuerdo satisfactorio.

Según apunta 'Sportitalia', el salario actual de Bastoni, con las últimas mejoras, podría llegar este curso a los 7 millones de euros brutos más premios, una cifra que el Inter podría augmentar algo en el caso de que el central aceptara una renovación que aún no se ha puesto encima de la mesa. La masa salarial del Inter estaría muy cargada, por lo que hay muy poco margen de mejora en un contrato que ya es de los más altos del equipo italiano.

El Barça le presentó ya un esbozo de posible contrato hace un par de meses dejando claro que va a ser una de las apuestas fuertes del club blaugrana. En estos últimos años, el club ha sido muy comedido en cuanto a las tablas salariales y a los escalones que hay en la plantilla tras las últimas renovaciones, pero Bastoni se trata de un fichaje estratégico y el Barça ha ido con todo para convencer a un futbolista que consideran clave para mejorar la defensa del nuevo proyecto deportivo.

La estrategia del Barça ha pasado por convencer primero al futbolista y, luego, atacar la negociación con el Inter, club que necesita vender a alguna de sus figuras para cuadrar números y tener 'fair-play' suficiente para acudir al mercado. Hoy por hoy, el club blaugrana no ha presentado oferta oficial alguna ni ha habido contactos directos entre los dos equipos a la espera de aclarar el panorama con el central. Bastoni solo baraja la opción de fichar por el Barça o renovar por el Inter, pero está prácticamente decantado ya para su salida.

A pesar de las informaciones que tasaban al futbolista en una horquilla que van de los 60 a los 80 millones de euros, la realidad es que el Inter no ha soltado cifra alguna ni al Barça ni al entorno del futbolista. El pasado lunes hubo una cumbre entre el representante del central, Tullio Tinti, y los dirigentes del Inter en los que se abordó el futuro de Bastoni y comenzó a quedar claro que tras el parón de selecciones se debería abrir una puerta para iniciar las conversaciones entre los dos clubs. A partir de aquí es cuando comenzará el baile definitivo de cifras y la posibilidad de encontrar alguna fórmula para rebajar el precio final. El Barça está por la labor de incluir algún jugador y el Inter deberá decidir en función de los nombres que se pongan encima de la mesa.

En el Barça tienen claro que si Bastoni acaba de dar el OK, su posición de fuerza será muy importante. Primero, porque se bloquearía la entrada de otras ofertas más altas y no habría competencia en la puja y, segundo, porque si no renueva, en el Inter tienen claro que este mercado de verano puede ser el último para conseguir una buena cantidad económica. Bastoni termina su vinculación en el 2028 por lo que le quedarán solo dos años de contrato. Bastoni está prácticamente convencido de fichar.

Hay optimismo en el Barça por la resolución de este fichaje, que podría ser el primero que se cierre de cara al próximo curso. El club ha congelado las otras opciones que hay encima de la mesa y se está trabajando ya al cien por cien por Bastoni con el objetivo de que no se escape el elegido para reforzar la defensa.