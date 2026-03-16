El Barça espía a Schjelderup y medita realizar una oferta para ficharle

Andreas Schjelderup se ha convertido en uno de los extremos con proyección más cotizados del mercado. El internacional noruego se ha convertido a sus 21 años en un futbolista diferencial en el Benfica y su nombre ya aparece relacionado con los clubs más grandes de Europa. 'O Jogo' explica que el Barça tiene un interés real en el futbolista y que este fin de semana la dirección deportiva dle club blaugrana le volvió a seguir en directo en la victoria ante el Arouca confirmando que es uno de los futbolistas que se mantiene en la lista de futuribles. Tiene una tasación de 18 millones de euros, pero el Benfica ya ha advertido que su precio será mucho más alto.

Schjelderup es un extremo muy dinámico, con gran técnica individual y muy peligroso en el uno contra uno. El Barça le sigue desde hace tiempo y sería una de las alternativas en el caso de que no se llegara a un acuerdo para retener a Marcus Rashford, principal candidato para seguir en el equipo. El club blaugrana está decidido a pagar los 30 millones de su opción de compra, pero deben llegar a un acuerdo salarial con el futbolista inglés, que debe rebajar su ficha para poder tener encaje en el nuevo proyecto.

El Barça habría sondeado ya la opción de Schjelderup ante el interés de equipos italianos y de la Premier y tendría ya la información sobre la mesa. Una fuente del área deportiva del club blaugrana reveló a 'O Jogo' que "estamos siguiendo de cerca la evolución de Schjelderup. Su potencial es innegable y nuestras observaciones han sido muy positivas", aclaró.

Schjelderup ha disputado 34 partidos con el Benfica esta temporada anotando un total de siete goles y dando 4 asistencias. Es titular fijo con José Mourinho, un técnico que ha advertido que el noruego va para crack mundial si consigue tener más regularidad sobre el terreno de juego. Su edad invita a pensar que dará un paso al frente en las próximas temporadas para convertirse en uno de los mejores extremos del mundo.