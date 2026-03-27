El Barça podría explorar la vía Víctor Muñoz, aunque el Madrid tiene opción preferencial

Víctor Muñoz es uno de los nombres de moda de la Liga. El atacante de Osasuna está cuajando una segunda mitad de temporada sensacional que le ha valido para ser convocado por la selección española absoluta. De hecho, podría debutar esta misma noche contra Serbia en el amistoso que se disputará en el Estadio de La Cerámica.

Se trata de un extremo potente, con desborde y que puede actuar en ambos flancos del ataque. Acumula ya cinco tantos este curso y está siendo determinante para que Osasuna se mantenga fuera de la zona de peligro. Está formando una sociedad demoledora con Ante Budimir.

Gran operación de Osasuna

El buen hacer del jugador catalán (formado en La Fábrica) le ha hecho estar en el punto de mira de grandes clubes internacionales. Se da el caso que el verano pasado Osasuna realizó una gran operación en la que depositó cinco millones de euros por el tránsfer del futbolista. Eso sí, el Real Madrid se quedó con un 50% de una futura venta.

Victor Muñoz se ganó a pulso la llamada de Luis de la Fuente / X

Según informa 'El Chiringuito', el futbolista es del agrado del Barça, cuya idea de quedarse con Rashford ya no parece ahora mismo tan clara como hace unas semanas. El club azulgrana estaría rastreando el mercado de extremos y entre los nombres que gustan estaría el del extremo de Osasuna.

Operación complicada

El caso es que se trata de una operación complicadísima, puesto que el Madrid tiene una opción muy preferencial sobre él. Puede recomprarlo durante los próximos tres años por ocho, nueve y 10 millones de euros, respectivamente. Además, su cláusula es de 40 'kilos' (cantidad que el Barça no asumiría ahora mismo), de los cuales la mitad se irían para las arcas blancas si decidiera no ejecutar esa opción de compra.

De esta forma, la vía Víctor Muñoz ahora mismo suena casi como algo 'prohibido' por cómo lo tiene de atado el Madrid, aunque en la parcela deportiva azulgrana estaría bien considerado.