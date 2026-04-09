Valero Rivera y Smarason, dos 'azulgranas' que iluminan la Champions

Tras un mes de espera, el Barça supo en la noche del miércoles que su rival en los cuartos de final de la Champions será el HBC Nantes francés, que pasó por encima del GOG danés (40-28) tras perder en la ida por 34-33. En breve se anunciarán las fechas y los horarios de los dos partidos, con la ida en el Palais des Sports de Beaulieu el 29 o el 30 de abril y la vuelta en el Palau el 6 o el 7 de mayo.

El otro clasificado del miércoles fue el PICK Szeged, que protagonizó otra exhibición de madurez para hacer bueno el 26-23 del primer partido ante el Kielce. El equipo que dirige Talant Dujshebaev y en el que militan sus hijos Àlex y Dani, tan solo pudo empatar en su Hala Legionow (32-32), por lo que los magiares serán los rivales del vigente campeón, el Magdeburgo alemán.

La gran figura del primer día de vueltas en los octavos fue, sin duda, Valero Rivera. A sus 41 años, el emblemático extremo izquierdo enlazó su segundo partido a gran nivel con el Nantes y anotó nueve goles de nueve lanzamientos, en una prueba más de que está decidido a colgar las zapatillas al máximo nivel. Y es que el catalán anunció meses atrás que se retirará en junio.

Valero Rivera, exultante junto a Nicolas Tournat / HBC NANTES

Dotado de unas condiciones extraordinarias, con una muñeca al nivel de los elegidos, el hijo del mejor entrenador de la historia del balonmano y forjador del Dream Team jugó medio lesionado la pasada temporada en el Palau y ahora tendrá otra oportunidad de regalarse un último baila en un escenario en el que vivió momentos inolvidables... y otros más tristes.

Algunos cabestros insultaron y criticaron ferozmente al padre por dar la oportunidad a su hijo en el primer equipo y en los Hispanos. Ganador de la Champions en 2005 con el Barça y campeón mundial en 2013 con España, el canterano azulgrana quiere regalarse otra Final Four y para ello cuenta con notables aliados, como los internacionales franceses Nicolas Tournat, Aymeric Minne y Thibaud Briet o el vasco Kauldi Odriozola y el meta exazulgrana Nacho Biosca.

La identidad del otro protagonista supone una gran noticia para el Barça y para Carlos Ortega, quien perderá este verano al esloveno Domen Makuc (THW Kiel). "Han acertado. Es un jugador magnífico y los ayudará mucho", decía un gran entendido del mercado recientemente a SPORT sobre el islandés Janus Smarason, el central que deberá ser referente el curso que viene en el cuadro azulgrana.

Janus Smarason volvió loca a la defensa del Kielce / EFE

El nórdico sufrió una lesión de importancia a comienzos del otoño y tuvo problemas físicos en el Europeo y en el regreso de la competición de clubs. Por eso, su sensacional actuación en la vuelta de octavos de la Champions con el PICK Szeged ante el Industria Kielce es una muestra de que vuelve por sus fueros y encara a tope la recta final del curso... pensando en el próximo en el Palau.

Smarason, un central experto, con presencia física, y con talento en la dirección y en el control del 'tempo' de los partidos, marcó cuatro de sus cinco lanzamientos y fue clave en el gran inicio magiar, con dos tantos del 'Hispano' Imanol Garciandia (1-4). Con 23-21 y en pleno alboroto en las gradas, el islandés anotó un tanto clave y frenó los intentos de Talant Dujshebaev de enloquecer el partido.